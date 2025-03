Barwell Motorsport kämpft erstmals um Gesamtsiege

Barwell Motorsport wird erstmals in der Pro-Klasse der GT World Challenge Europe antreten. Der britische Lamborghini-Rennstall wird mit einem Pro-Duo rund um Werksfahrer Sandy Mitchell im Sprint Cup starten.

Barwell Motorsport wird 2025 um den Gesamtsieg in der GT World Challenge Europe powered by AWS kämpfen, nachdem das Team seinen Einstieg in die Pro-Kategorie der Meisterschaft bekannt gegeben hat.

Nachdem es sich wiederholt als starke Kraft in den Klassen Pro-Am, Bronze und Silver erwiesen hat, wird das Team aus Surrey in diesem Jahr mit Lamborghini Squadra Corse-Werksfahrer Sandy Mitchell und dem aufstrebenden britischen Nachwuchstalent Hugo Cook, die sich einen Lamborghini Huracan GT3 EVO2 im Sprint Cup teilen werden, in die höchste Klasse der Meisterschaft aufsteigen.

Dieser Einsatz schließt sich dem bereits bestätigten Silver Cup-Einsatz an, bei dem Adam Ali, Christian Bogle und Bijoy Garg sowohl im GTWC Endurance als auch im Sprint Cup an den Start gehen. Das bedeutet, dass Barwell in dieser Saison ein einzelnes Auto im Endurance Cup und zwei Fahrzeugen im Sprint Cup einsetzen wird.

In der zehnten Saison, in der Barwell Motorsport mit Lamborghini Squadra Corse antritt, wird das Team in der Pro-Klasse gegen die weltbesten GT3-Fahrer antreten. Mit mehreren europäischen Erfolgen ist Barwell gut gerüstet, um sich der Herausforderung zu stellen. In der letzten Saison sorgte das Team in Barcelona für eine Überraschung, als es seine erste Pole-Position in der GT World Challenge Europe überhaupt holte und sich gegen ein Weltklasse-Profifeld an die Spitze setzte, obwohl es als Bronze-Teilnehmer antrat.

Der Schotte Mitchell war in den letzten Jahren eine tragende Säule in Barwells Rennprogrammen und wird immer stärker. Er wurde 2020 britischer GT-Meister und war zweimal Klassensieger bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa – sowohl 2019 als auch 2020 mit Barwell – und wird sein GTWC-Programm weiterhin mit Auftritten bei British GT kombinieren.

Obwohl Cook erst 20 Jahre alt ist, hat er in seiner relativ kurzen GT3-Karriere bereits große Fortschritte gemacht. Auf eine dominante Saison im GT Cup 2023 in Großbritannien folgte im vergangenen Jahr seine erste internationale Saison, in der er erfolgreich eine vollständige Saison in der British GT mit seinem Debüt in der GT World Challenge Europe kombinierte. Cook verhalf dem CSA Racing Audi-Team letztes Jahr in Jeddah zu einer Pole-Position in seiner Klasse und sammelte durch Auftritte auf dem Circuit Paul Ricard und bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa mit dem Grasser Racing Team wichtige Erfahrungen mit dem Lamborghini Huracan GT3 EVO2.

Cook wird in diesem Jahr auch für Barwell im Doppelpack antreten, da er sich neben dem amtierenden Champion Rob Collard auch für ein komplettes British GT-Programm angemeldet hat, um seine Kilometerleistung an Bord des Huracan GT3 EVO2 zu maximieren. Mitchell wird an der Seite von Alex Martin in dem Schwesterfahrzeug von Barwell Lamborghini an ausgewählten British GT-Runden teilnehmen.

Sandy Mitchell sagt: «Ich freue mich sehr auf diese Saison und bin begeistert, Teil von Barwells erstem Einstieg in die Pro-Klasse der GT World Challenge Europe zu sein. Ich bin schon einmal in der Pro-Klasse angetreten und weiß, welche Herausforderung auf uns wartet, aber ich bin sicher, dass wir gut dafür gerüstet sind. Es ist ein wichtiges Jahr für das gesamte Team, aber wir haben wiederholt gezeigt, dass wir es mit den Besten der Branche aufnehmen und Ergebnisse erzielen können, sodass es für alle sehr spannend wird. Die Zusammenarbeit mit Hugo sollte großartig werden. Er ist ein ehrgeiziger, junger Fahrer mit viel Potenzial und er ist wissbegierig, außerdem ist er ein toller Kerl, mit dem man gerne zusammenarbeitet. Die Tatsache, dass wir in der British GT zusammenarbeiten werden, ist ebenfalls ein Bonus, da wir im Wesentlichen die doppelte Kilometerleistung erzielen und bei jedem europäischen Rennen voll einsatzbereit sind. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.»

Hugo Cook sagt: «Es ist kein Geheimnis, dass dies eine große Saison für mich ist, aber ich fühle mich zweifellos bereit dafür. Meine erste Erfahrung mit der GT World Challenge im letzten Jahr war eine echte Lernkurve, vor allem, weil mir die Stabilität fehlte, da ich für drei verschiedene Teams in zwei verschiedenen Fahrzeugtypen fuhr. Dieses Jahr mit Barwell sowohl bei der GTWC als auch bei der British GT dabei zu sein, wird eine fantastische Erfahrung sein, da ich so meine Kilometerleistung im selben Auto maximieren und echte Bindungen innerhalb des Teams aufbauen kann, was mir letztes Jahr nicht möglich war. Die GTWC ist einfach eine riesige Meisterschaft mit vielen professionellen Teams und Fahrern und einigen riesigen Startaufstellungen. Kleine Fehler werden viel stärker bestraft und man muss die Rennwochenenden perfekt absolvieren, um Ergebnisse zu erzielen. Die Zusammenarbeit mit Sandy in beiden Meisterschaften wird großartig sein. Er ist ein Top-Fahrer mit großer Geschwindigkeit und Erfahrung und ich freue mich darauf, zu sehen, was ich von ihm lernen kann. Ich glaube, dass wir gemeinsam in diesem Jahr einige großartige Ergebnisse erzielen können.»

Mark Lemmer, Teamchef von Barwell Motorsport, fügt hinzu: «Unser Aufstieg in die Pro-Klasse der GT World Challenge Europe hat lange auf sich warten lassen, und ich freue mich wirklich sehr darüber. Ohne die Unterstützung von Dama Fortuna Premium Tequila wäre dieses Programm nicht möglich, daher ein großes Dankeschön an sie für ihre großartige Unterstützung. Als Team haben wir immer wieder bewiesen, dass wir in der härtesten GT3-Meisterschaft der Welt erfolgreich sein können, und in diesem Jahr wollen wir uns in der Spitzenklasse einen Namen machen. Wir haben zwei sehr schnelle, sehr ehrgeizige junge Fahrer und ich bin fest davon überzeugt, dass Sandy und Hugo sofort eine starke Bindung eingehen werden. Sandy ist vielleicht einer der erfahrensten Huracan-GT3-Fahrer überhaupt, da er das Auto in jeder Ausführung in mehreren Meisterschaften gefahren hat ... und er ist erst 24! Hugo steht noch am Anfang seiner GT3-Karriere, hat aber in der vergangenen Saison bei seinen Einsätzen in der GTWC Europe sein großes Potenzial unter Beweis gestellt. An Schnelligkeit mangelt es ihm sicherlich nicht, und er wird viel lernen, wenn er sich ein Auto mit Sandy teilt. Die Tatsache, dass beide Fahrer in diesem Jahr auch in der British GT mit uns zusammenarbeiten werden – wenn auch auf gegenüberliegenden Seiten der Box – ist ein großer Vorteil, da dies nicht nur ihre Fahrleistung maximiert, sondern auch eine gute Atmosphäre im Team fördert. Wir tauschen Informationen über beide Autos hinweg aus, sodass alle Fahrer die Möglichkeit haben, zu lernen und sich zu verbessern, und dies wird der Schlüssel zur Erreichung unserer Ziele für 2025 sein.»