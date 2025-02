Rutronik Racing mit starkem Bronze Cup-Porsche

Rutronik Racing hat sein Aufgebot im GT World Challenge Europe Endurance Cup komplettiert. Asian Le Mans Series-Meister Antares Au, DTM-Pilot Morris Schuring und Loek Hartog starten für das Porsche-Team.

Das 2025er Aufgebot in der GT World Challenge Europe powered by AWS komplettiert Rutronik Racing mit einem starken Aufgebot im Bronze Cup des Endurance Cup. Der Rennstall aus Remchingen wird an allen zehn Rennwochenenden der SRO-Rennserie mit je zwei Porsche 911 GT3 R an den Start gehen.

Im Bronze Cup-Fahrzeug des deutschen Porsche-Teams werden die beiden pfeilschnellen jungen Niederländer Morris Schuring und Loek Hartog an den Start gehen. Abgerundet wird das Fahrertrio vom Bronze-Piloten Antares Au aus Hongkong.

Antares Au wird kurz vor dem Saisonstart im französischen Le Castellet seinen 46. Geburtstag feiern. Seit vielen Jahren ist Au im internationalen GT-Sport aktiv. Seinen größten Erfolg errang er dabei vor wenigen Wochen, als er Meister in der GT-Klasse der Asian Le Mans Series wurde. 2023 gewann er die CrowdStrike 24 Hours of Spa im Bronze Cup und feierte ein Jahr später den Pro-Am-Sieg beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring. Zudem wurde er 2024 Titelträger im Independent Cup der Intercontinental GT Challenge.

Antares Au freut sich auf seinen ersten Rennstart mit Rutronik Racing: «Ich bin seit über einem Jahrzehnt ein Fan der GT World Challenge und hatte das Vergnügen, die Hälfte dieser Zeit an den 24 Stunden von Spa teilzunehmen. Ich freue mich, jetzt die gesamte Meisterschaft mit einigen der besten Leute in diesem Geschäft zu bestreiten. Ich glaube, dass wir mit Rutronik Racing ein professionelles Umfeld haben, in dem wir auf Beständigkeit hinarbeiten können. In Morris und Loek sehe ich ein talentiertes Duo, von dem ich lernen und mich weiterentwickeln kann. Es wird eine aufregende Saison voller Abenteuer und Wachstum für uns alle!»

Morris Schuring wurde kürzlich als Vertragsfahrer in den offiziellen Fahrerkader von Porsche aufgenommen. In diesem Jahr wird der 20-jährige Niederländer, neben seinem DTM-Programm, für Rutronik Racing im GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup starten. Schuring gilt als eines der größten Talente im internationalen GT-Sport und gewann im Vorjahr die 24h Le Mans in der LMGT3-Klasse. In der GT-Klasse wurde er zudem Vizemeister in der FIA WEC.

«Ich bin sehr gespannt auf die kommende Saison! Ich sehe großes Potenzial in unserer Fahrerpaarung zusammen mit dem erfolgreichen Team von Rutronik Racing. Ich freue mich besonders auf die 24 Stunden von Spa! Es ist eine großartige Veranstaltung und ich kann es kaum erwarten, wieder dabei zu sein. Beim Testen sah ich bereits großes Potenzial, daher bin ich sehr motiviert!», so Schuring über das gemeinsame Programm in der Saison 2025.

Loek Hartog kennt den Rutronik-Rennstall bereits aus der gemeinsamen Saison 2024. Im Bronze Cup der Endurance Cup-Rennen feierte der 22-jährige aus Hoogmade bereits Klassensiege auf dem Nürburgring und in Jeddah mit dem Porsche-Team. Gemeinsam mit Rutronik Racing geht der amtierende Meister aus dem Porsche Carrera Cup North America zudem auch im GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup an den Start.

Loek Hartog über seine Rückkehr mit Rutronik Racing in den Endurance Cup: «Ich freue mich sehr, weiterhin mit Rutronik an einem Programm in der kompletten GT World Challenge Europe zusammenzuarbeiten. Rutronik Racing, Antares und Morris sind drei sehr vertraute Kräfte für mich, aber eine neue Dynamik in Kombination. Das Ziel für die Saison ist es, uns so gut wie möglich zu entwickeln und unsere Rennen als Lernprozess und Ziel für gute Ergebnisse und Punkte im Bronze Cup zu nutzen. Besonders hervorzuheben sind die 24 Stunden von Spa.»

«Ich freue mich sehr, dass wir die Fortsetzung unseres Kundenprogramms im Bronze Cup des GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup realisieren konnten, um an die Erfolge aus dem letzten Jahr anzuknüpfen. Mit Antares haben wir einen sehr erfolgreichen Bronze-Fahrer in unseren Reihen, der jüngst mit dem Asian Le Mans Series-Titel seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt hat. Wie in allen Kategorien ist auch die Bronze-Wertung in der GTWC hart umkämpft und umso mehr freuen wir uns über das Fahrertrio und bedanken uns bei Antares für das Vertrauen in Rutronik Racing. Mit Loek haben wir eine bekannte Größe weiter in unserem Team und mit der Addition von Morris begrüßen wir ein weiteres Toptalent und Porsche-Vertragsfahrer in unseren Reihen. Wir sind hoch motiviert für den Saisonstart in Le Castellet!», freut sich Teamchef Klaus Graf über die Zusammenarbeit mit dem starken Bronze Cup-Trio.

Der GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup wird an fünf Rennwochenenden zwischen April und Oktober ausgefahren. Der Saisonstart ist im April auf dem Circuit Paul Ricard im französischen Le Castellet mit einem sechsstündigen Rennen in die Dunkelheit. Das Saisonhighlight sind die CrowdStrike 24 Hours of Spa, das weltgrößte GT3-Rennen, am letzten Juni-Wochenenden. Die Veranstaltungen in Monza, auf dem Nürburgring und in Barcelona gehen über eine Distanz von drei Stunden.