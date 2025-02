Dinamic GT geht in siebte GTWC-Saison mit Porsche

Dinamic GT geht in das verflixte siebte Jahr mit Porsche in der GT World Challenge Europe. Das italienische Team bringt einen 911 GT3 R für Jop Rappange, Mateo Llarena und Federico Rifai an den Start.

Es wird die siebte Saison von Dinamic mit Porsche in der starken SRO-Meisterschaft. Der italienische Rennstall wird mit einem 911 GT3 R im Silver Cuo des GT World Challenge Europe Endurance Cup teilnehmen. Das Fahrzeug teilen sich Jop Rappange, Mateo Llarena und Federico Rifai.

Jop Rappange geht in seine dritte Saison mit Dinamic GT. Der 24-jährige Niederländer hat eine gute Ausgangsposition, auf der er aufbauen kann. 2024 belegte er beim CrowdStrike 24 Hours of Spa den zweiten Platz in der Klasse und stand auf dem Nürburgring erneut auf dem Podium.

Llanera gab sein Seriendebüt in der vergangenen Saison mit dem konkurrierenden Grasser Racing Team. Der Italiener erreichte auf dem Nürburgring die beste Platzierung als Vierter - einen Platz hinter dem Dinamic-Auto - und sicherte sich in Monza die Pole Position in der Klasse, schied im Rennen nach einer unverschuldeten Kollision allerdings nach zwei Stunden aus.

Das Team wird durch Federico Rifai vervollständigt, der erst nach dem ersten Rennen der Saison in Le Castellet 18 Jahre alt wird und in diesem Jahr einer der jüngste Fahrer in der Startaufstellung ist. Der gebürtige Italiener, der unter der Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate fährt, gewann 2024 die saudi-arabische F4-Meisterschaft und verfügt über Sportwagenerfahrung in der Ferrari Challenge und im GT Cup Europe.