Offiziell: Max Verstappen gründet GT3-Rennteam

Es ist offiziell: Der viermalige Formel 1-Weltmeister Max Verstappen gründet mit Verstappen.com Racing sein eigenes GT-Team. Das Team des Red Bull Racing-Piloten tritt in der GT World Challenge Europe an.

Nach einigen Ankündigungen hat Max Verstappen sein eigenes GT-Team gegründet. Verstappen.com Racing wird erstmals als Team in der SRO-Rennserie auftreten, nachdem in den vergangenen Jahren Thierry Vermeulen in verschiedenen Rennserien unterstützt wurde. Mit einem Aston Martin Vantage GT3 wird Verstappen.com Racing im GT World Challenge Europe Endurance Cup starten. Als Einsatzteam fungiert 2 Seas Motorsport.

Das niederländische Team wird mit dem Auto Nr. 33 am Endurance Cup teilnehmen, der gleichen Startnummer, die der Gründer Max Verstappen traditionell in der Formel 1 verwendet hat.

Thierry Vermeulen, Chris Lulham und Harry King werden sich den neuen Vantage AMR GT3 teilen, der in der Gold Cup-Klasse an den Start gehen wird. Vermeulen bringt zwei Saisons Erfahrung im Sprint Cup mit, die er beide am Steuer eines Ferrari von Emil Frey Racing gesammelt hat. Der Niederländer belegte in der letztjährigen Gesamtwertung den vierten Platz.

Der Brite Lulham wechselt vom Sim-Racing, wo er mit dem Team Redline herausragende Leistungen erbracht hat. Der 21-Jährige wurde vom begeisterten Sim-Racer Verstappen persönlich für diesen bedeutenden Schritt ausgewählt. King hingegen tritt nach großen Erfolgen im Porsche Cup in der Endurance Cup-Startaufstellung an.

«Es war schon immer mein Traum, junge Fahrer zu unterstützen, und seit einiger Zeit versuche ich, die Möglichkeit zu schaffen, dass ein Simulationsfahrer in die echte Welt des Rennsports vordringt», so Formel 1-Star Verstappen. «Mit Chris Lulham, der nun vom Simulationsrennen des Team Redline in unser GT3-Sprint- und Langstreckenrennen befördert wird, und der Zusammenarbeit mit Thierry Vermeulen, der seit einigen Jahren für Verstappen.com Racing antritt, machen wir den nächsten Schritt.»