BMW mit Großaufgebot in GT World Challenge Europe

WRT, ROWE Racing, Paradine Competition, Ceccato Racing und Century Motorsport vertreten BMW in der GT World Challenge Europe 2025. Acht M4 GT3 im Endurance Cup, fünf starten in den Sprintrennen.

BMW M Motorsport wird in der Saison 2025 der GT World Challenge Europe powered by AWS mit einem Großaufgebot an Teams, Fahrern und Fahrzeugen vertreten sein. ROWE Racing und das Team WRT setzen BMW M Werksfahrer ein. Darüber hinaus stellen sich die Kundenteams Ceccato Racing, Century Motorsport und Paradine Competition der Herausforderung in einer der am stärksten besetzten GT-Rennserien der Welt.

Insgesamt acht der neuen M4 GT3 EVO werden dabei im Endurance Cup starten, fünf Fahrzeuge in den Sprintrennen.

WRT:

WRT wird mit drei BMW M4 die komplette Saison bestreiten. Je ein Fahrzeug wird dabei in der Pro-Klasse, dem Gold Cup und dem Silver Cup antreten.

Im Topfahrzeug mit der Startnummer #32 werden Charles Weerts und BMW-Neuzugang Kelvin van der Linde alle zehn Saisonläufe bestreiten. Die beiden Piloten werden im Endurance Cup durch das belgische Nachwuchstalent Ugo de Wilde, welcher ebenfalls ab dem Jahr 2025 BMW-Werksfahrer ist, unterstützt.

Mit der Startnummer #30 wird das Team im Silver Cup antreten. Gustav Bergström aus Schweden, der im Vorjahr mit Car Collection im International GT Open fuhr, sowie der Belgier Gilles Stadsbader bestreiten alle Saisonrennen. Im Endurance Cup unterstützt der Franzose Etienne Cheli die beiden Stammfahrer.

Zudem wird das Team in Zusammenarbeit mit AlManar Racing ein Fahrzeug die komplette Saison einsetzen. Die Zusammenarbeit zwischen WRT und AlManar begann bereits im Januar mit dem Gesamtsieg bei den 24h Dubai erfolgreich. Al Faisal Al Zubair und BMW-Werksfahrer Jens Klingmann werden in dem Gold Cup-Fahrzeug sowohl im Endurance Cup als auch im Sprint Cup starten. Der Brite Ben Tuck, der im Januar ebenfalls Teil des Siegeraufgebots in Dubai war, wird bei den Langstreckenrennen ebenfalls an den Start gehen.

Bei vereinzelten Rennen setzt das Team einen vierten BMW M4 ein. Im Rahmen der 12h Bathurst gab der neunmalige Motorradweltmeister bekannt, dass er bei den 24h Spa und bei seinem Heimrennen in Misano in der SRO-Rennserie antreten wird.

«Wir sind seit der Gründung der Rennserie und der Gründung unseres Teams im Jahr 2011 in der besten GT-Serie Europas vertreten und wir tun dies weiterhin mit großer Begeisterung und Freude. Wir haben in dieser Serie auch große Erfolge erzielt und im vergangenen Jahr vier weitere Titel und die „Pit Stop Challenge“ zu einer bereits langen Liste von Trophäen hinzugefügt. Wir sind entschlossen, diesen Weg fortzusetzen, auch wenn die Herausforderung jedes Jahr größer wird, da das Wettbewerbsniveau der Serie jedes Mal weiter steigt. Die enormen Fortschritte, die wir mit dem BMW M4 GT3 erzielt haben, und die perfekte Zusammenarbeit mit BMW M Motorsport geben uns viel Selbstvertrauen. Für 2025 haben wir unsere Fahreraufstellungen erheblich verändert, da wir unsere Ressourcen entsprechend den verschiedenen Programmen, an denen wir beteiligt sind, rationalisiert haben. Ich freue mich jedoch, sehr starke Aufstellungen in ihren jeweiligen Klassen ankündigen zu können, und bin stolz darauf, einigen der talentiertesten jungen Fahrer unser Vertrauen zu schenken», freut sich Teameigner Vincent Vosse auf die anstehende Saison.

ROWE Racing:

Der ROWE-Rennstall verkleinert das Aufgebot in diesem Jahr auf ein Fahrzeug im Endurance Cup, welches aber trotzdem von BMW-Stars pilotiert wird. Augusto Farfus, Jesse Krohn und Raffaele Marciello werden für das Team aus St. Ingbert an den Start gehen.

Während Farfus bereits im Vorjahr für das Team in der Meisterschaft fuhr, sind Krohn und Marciello – zumindest in der SRO-Rennserie – neu im Aufgebot des Rennstalls.

Paradine Competition:

Nachdem Paradine Competition im Vorjahr von Century Motorsport eingesetzt wurde, geht das Team rund um Darren Leung in diesem Jahr erstmals als eigenständiger Rennstall an den Start und setzt direkt zwei M4 GT3 ein.

Das Fahrzeug mit der Startnummer #991 wird im Bronze Cup an den Start gehen. Darren Leung startet gemeinsam mit Toby Sowery im Fahrzeug. Unterstützt werden sie vom Werksfahrer Dan Harper. Aufgrund von Terminüberschneidungen wird Harper nicht alle Rennen bestreiten können, der Brite wird dann aber von einem anderen Werksfahrer ersetzt. Leung und Harper gehen gemeinsam auch im Sprint Cup an den Start.

Das Schwesterfahrzeug tritt im Silver Cup an. In den Langstreckenrennen werden James Kellett, Charles Clark und Pedro Ebrahim aus Brasilien den M4 pilotieren. Im Sprit Cup greifen die beiden schnellen Niederländer Maxime Oosten und Mex Jansen ins Lenkrad des Boliden mit der Startnummer #992.

Ceccato Racing:

Der Rennstall vom ehemaligen DTM-Champion Roberto Ravaglia, der 1987 auch Tourenwagen-Weltmeister wurde, absolvierte in den vergangenen zwei Jahren jeweils einen Gaststart in Monza. Nun stockt Ceccato Racing auf und setzt einen BMW M4 GT3 in der kompletten Saison ein.

Marcelo Tomasoni, der im letzten Jahr mit Proton Huber Competition im Porsche Sports Cup Suisse Meister wurde, teilt sich das Fahrzeug mit den beiden Italienern Felice Jelmini und Federico Malvestiti.

«Nach unserem Auftritt bei den 3 Stunden von Monza im Rahmen des 2024er GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup haben wir hart daran gearbeitet, unsere Kampagne für 2025 auf die Beine zu stellen. Mit großer Freude können wir nun unser Fahreraufgebot bekanntgeben, die mit dem neuen BMW M4 GT3 EVO beim Bronze Cup antreten wird. Wir sind bereit, bei jeder Runde zu kämpfen!», freut sich Roberto Ravaglia.

Century Motorsport:

Bereits fix war der Einsatz von Century Motorsport, nachdem das britische Team vor der gesammelten BMW-Präsentation ihr Aufgebot benannte. Das Team führt erstmals einen GT World Challenge Europe-Einsatz im Endurance Cup unter eigener Flagge durch.

Jarrod Waberski, Will Moore und Mex Jansen treten im Silver Cup der hochkarätigen Langstreckenrennen an.

Andreas Roos, Leiter BMW M Motorsport: «Es wird fantastisch werden, so viele BMW M4 GT3 EVO in der Startaufstellung der GT World Challenge Europe zu sehen. Wir haben sehr starke Pro-Crews, mit denen wir um Gesamtsiege und Titel kämpfen wollen. Dazu kommen erfreulich viele Kundenteams, die sich der Herausforderung in einer der stärksten GT-Rennserien der Welt stellen und in allen Klassen ebenfalls den Anspruch haben, Titel zu erringen. In seinen ersten Rennen in dieser Saison in Dubai und Abu Dhabi hat unser BMW M4 GT3 EVO auf Anhieb Siege eingefahren und sein enormes Potenzial gezeigt. Hoffentlich kommen im Laufe der Saison noch viele weitere hinzu.»

Björn Lellmann, Leiter Kundensport bei BMW M Motorsport: «Ich bin stolz auf das beeindruckende Aufgebot an BMW M Motorsport Kundenteams und Fahrern in der GT World Challenge Europe. Wir haben 2024 in verschiedenen Klassen einige Titel gewonnen. An diese Bilanz wollen wir anknüpfen und sie bestenfalls sogar noch ausbauen. Ich kann es kaum erwarten, durch das Fahrerlager zu gehen und die große Zahl an BMW M Motorsport Fahrzeugen zu sehen. Das gilt für den BMW M4 GT3 EVO genauso wie für den BMW M4 GT4 EVO, den wir in der GT4 European Series sehen werden.»

Die GT-World-Europe-Line-ups im Überblick:

Endurance Cup:



#32 BMW M4 GT3 EVO, Team WRT:

• Ugo de Wilde (BEL)

• Kelvin van der Linde (RSA)

• Charles Weerts (BEL)



#98 BMW M4 GT3 EVO, ROWE Racing:

• Augusto Farfus (BRA)

• Jesse Krohn (FIN)

• Raffaele Marciello (SUI)



#777 BMW M4 GT3 EVO, AlManar Racing by Team WRT:

• Al Faisal Al Zubair (OMA)

• Jens Klingmann (GER)

• Ben Tuck (GBR)



#30 BMW M4 GT3 EVO, Team WRT:

• Gustav Bergström (SWE)

• Etienne Cheli (FRA)

• Gilles Stadsbader (BEL)



#991 BMW M4 GT3 EVO, Paradine Competition

• Darren Leung (GBR)

• Toby Sowery (GBR, ausgewählte Rennen)

• Dan Harper (GBR)



#992 BMW M4 GT3 EVO, Paradine Competition

• James Kellett (GBR)

• Pedro Ebrahim (BRA)

• Charles Clark (GBR)



#15 BMW M4 GT3 EVO, BMW Italia Ceccato Racing:

• Marcelo Tomasoni (BRA)

• Federico Malvestiti (ITA)

• Felice Jelmini (ITA)



#42 BMW M4 GT3 EVO, Century Motorsport:

• Jarrod Waberski (RSA)

• Will Moore (GBR)

• Mex Jansen (NED)



Sprint Cup:



#31 BMW M4 GT3 EVO, Team WRT:

• Kelvin van der Linde (RSA)

• Charles Weerts (BEL)



#777 BMW M4 GT3 EVO, AlManar Racing by Team WRT:

• Al Faisal Al Zubair (OMA)

• Jens Klingmann (GER)



#30 BMW M4 GT3 EVO, Team WRT:

• Gustav Bergström (SWE)

• Gilles Stadsbader (BEL)



#991 BMW M4 GT3 EVO, Paradine Competition

• Darren Leung (GBR)

• Dan Harper (GBR)



#992 BMW M4 GT3 EVO, Paradine Competition

• Mex Jansen (NED)

• Maxime Oosten (NED)