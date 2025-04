Mercedes-Bestzeit im Freien Training in Le Castellet

Fabian Schiller fuhr die schnellste Runde in Le Castellet

Mercedes bestimmte das Freie Training des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Le Castellet. Der Deutsche Fabian Schiller fuhr die Bestzeit. Auch McLaren und Ford präsentieren sich stark.

Mercedes-Bestzeit im Training in Le Castellet: Fabian Schiller fuhr im GetSpeed Mercedes-AMG GT3 die Bestzeit. Im GetSpeed Mercedes-AMG GT3 umrundete der Deutsche den Kurs in Südfrankreich in 1:54.083 Minuten. Schiller teilt sich das Fahrzeug mit Jules Gounon und Luca Stolz.

Der WINWARD Mercedes-AMG GT3 von Lucas Auer, Maro Engel und Matteo Cairoli belegte den zweiten Rang. Nur 0,024 Sekunden trennten die beiden Mercedes.

Benjamin Goethe, Marvin Kirchhöfer und Joseph Loake komplettieren im Garage 59 McLaren 720S GT3 die Top 3-Positionen.

Ergebnis GT World Challenge Europe Endurance Cup Le Castellet Freies Training (Top 10):

1. Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3

2. Lucas Auer/Maro Engel/Matteo Cairoli - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

3. Benjamin Goethe/Marvin Kirchhöfer/Joseph Loake - Garage 59 - McLaren 720S GT3

4. Louis Prette/Dean MacDonald/Adam Smalley - Garage 59 - McLaren 720S GT3

5. David Schumacher/Finn Wiebelhaus/Romain Andriolo - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

6. Miguel Ramos/Thomas Fleming/Guilherme Oliveira - Garage 59 - McLaren 720S GT3

7. Arjun Maini/Jann Mardenborough/Thomas Drouet - Garage 59 - McLaren 720S GT3

8. Mirko Bortolotti/Jordan Pepper/Luca Engstler - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

9. Lorcan Hanafin/Matisse Lismont/Kiern Jewiss - Steller Motorsport - Corvette Z06 GT3.R

10. Alex Arkin Aka/Ezequiel Perez Companc/Alberto di Folco - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

Wie ihr das weitere Rennwochenende verfolgen könnt, hat SPEEDWEEK euch hier zusammengefasst.