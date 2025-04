GT World Challenge Europe im Livestream auf YouTube

Mit 59 GT3-Boliden startet der GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup an diesem Wochenende in die neue Saison. SPEEDWEEK verrät euch, wie ihr das Rennen im Stream verfolgen könnt.

Endlich geht es wieder los! Mit dem GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup startet an diesem Wochenende auf dem Circuit Paul Ricard im französischen Le Castellet die größte und wichtigste GT-Serie der Welt in die neue Saison. Nicht weniger als 59 GT3-Boloden werden in Südfrankreich an den Start gehen – hier ist die aktuelle Nennliste hinterlegt.

Am Freitag warten drei Stunden Trainingszeit auf alle Teilnehmer in dem hochkarätigen Feld – als Bronze eingestufte Fahrer erhalten zudem eine zusätzliche Stunde, um sich an den Kurs im Department Var zu gewöhnen.

Ernst wird es am Samstag auf dem ehemaligen GP-Kurs in der Nähe des Küstenortes Bandol in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Um 11:50 Uhr startet das Qualifying, welches in drei Segmente aufgeteilt ist. Jeder Pilot muss ein Segment absolvieren, die Durchschnittszeit der drei Piloten entscheidet über die Startaufstellung.

Um 18:00 Uhr startet dann das sechsstündige Rennen auf dem hochmodernen Kurs, welches um Mitternacht endet. Der Übergang in die Dunkelheit und das Feuerwerk zur Rennhalbzeit um 21:00 Uhr werden dabei für eine besondere Atmosphäre sorgen.

Das Qualifying und das Rennen sind dabei im offiziellen Stream der SRO auf YouTube zu verfolgen. Die Organisation bietet Übertragungen in deutsch, englisch, französisch und italienisch an. Wolfgang Drabiniok und Sebastian Wauer werden dabei das Rennen im deutschen Stream kommentieren.

Zeitplan GT World Challenge Europe Endurance Cup Le Castellet:

11.04.

10:10 – 11:10 Uhr – Bronze Test

14:20 – 16:20 Uhr – Freies Training

20:00 – 21:00 Uhr – Pre-Qualifying

12.04.

11:50 – 12:50 Uhr – Qualifying

18:00 – 00:00 Uhr – Rennen