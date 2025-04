Haupt Racing Team bestätigt Sprint Cup-Fahrer

Das Haupt Racing Team wird mit einem Ford Mustang GT3 als HRT Ford Performance im GT World Challenge Europe Sprint Cup starten. Der ehemalige DTM-Pilot Jusuf Owega und Romain Andriolo steuern Fahrzeug.

In der Saison 2023 feierte das Haupt Racing Team die Meisterschaft im Silver Cup der GT World Challenge Europe Sprint-Wertung. Nun tritt das Team aus Drees mit einem Ford Mustang GT3 in der Pro-Wertung dieser kompetitiven Serie an. Bei den insgesamt zehn Rennen werden Romain Andriolo und Jusuf Owega hinter dem Steuer des US-amerikanischen GT3-Boliden Platz nehmen. Der 18-jährige Andriolo bestreitet für HRT Ford Performance alle Rennen der GT World Challenge Europe in der Saison 2025. Bereits beim Saisonauftakt des Endurance Cups auf dem Circuit Paul Ricard saß Andriolo hinter dem Steuer des Ford Mustang GT3. Für den aus dem Formelsport stammenden Franzosen war dies nach den 24H Dubai der zweite Einsatz für HRT in einem GT3-Fahrzeug. Auch im Sprint Cup erhält Andriolo die Gelegenheit, sich im GT3-Umfeld zu etablieren und zu beweisen.

Jusuf Owega zählt bereits zu den erfahrenen GT3-Piloten. Der 23-Jährige war bereits in der DTM, beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring sowie in der GT World Challenge Europe im Einsatz. Hier fuhr der gebürtige Kölner gemeinsam mit seinen Teamkollegen in der vergangenen Saison für HRT auf die dritte Gesamtposition in der Endurance-Wertung des Gold Cups sowie zu einem Klassenpodium bei den 24 Hours of Spa.

Das schlagkräftige Fahrerduo wird gemeinsam zu den fünf Events des Sprint Cups der GT World Challenge Europe antreten, der auf traditionsreichen Rennstrecken wie dem Brands Hatch Circuit oder dem Circuit Zandvoort ausgetragen wird. Pro Rennwochenende finden zwei Wertungsläufe statt. Die Dauer beträgt jeweils 60 Minuten, wobei ein Boxenstopp mit Fahrerwechsel obligatorisch ist. Der Startschuss zur neuen Sprint-Cup-Saison fällt am ersten Maiwochenende auf den britischen Brands Hatch Circuit.

Ulrich Fritz, Geschäftsführer Haupt Racing Team: «Der Sprint Cup der GT World Challenge Europe ist ein sehr anspruchsvoller Wettbewerb. Kleinste Fehler haben aufgrund der kurzen Renndistanz große Auswirkungen. Die Serie bietet aber auch eine sehr gute Möglichkeit, unsere Fahrer und den Ford Mustang GT3 in einem anspruchsvollen Umfeld weiterzuentwickeln. Die Konkurrenz wird sehr stark sein, aber unser Fokus liegt momentan darauf, uns mit dem Ford Mustang GT3 zu etablieren und so viele Runden wie möglich zu absolvieren. Wenn wir gute Arbeit leisten, werden wir im Laufe der Saison sicherlich auch einige gute Resultate erzielen können.»

Romain Andriolo, HRT Ford Performance #64: «Ich bin sehr glücklich, dass ich mit dem Sprint Cup und dem Endurance Cup ein komplettes Programm mit HRT absolvieren kann. Die Saison 2025 ist mein erstes Jahr im GT-Sport. Ein Doppelprogramm bietet mir eine einzigartige Gelegenheit, hart zu arbeiten, zu lernen und mich weiterzuentwickeln. HRT ist das perfekte Team für mich, um großartige Ergebnisse zu erzielen und bietet die ideale Umgebung für einen jungen Fahrer, seine Leistung abzurufen.»

Jusuf Owega, HRT Ford Performance #64: «Ich freue mich, nach 5 Jahren wieder eine komplette Saison im Sprint Cup zu bestreiten. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen von Ford, dass ich bei diesem Programm mitwirken kann. Beim Saisonauftakt in Paul Ricard haben sich bereits gute Entwicklungen gezeigt, die mir auch eine große Motivation für die Sprintsaison geben.»