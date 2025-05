76 GT3-Boliden – 24h Spa 2025 mit unfassbaren Feld

Die 24h Spa schrauben die Messlatte noch ein Stück weiter hoch – 76 GT3-Fahrzeuge stehen auf der vorläufigen Nennliste für die diesjährige Ausgabe. Damit wird ein neues Rekordfeld in der GT-Ära des Rennens starten.

Die 24h Spa zementieren in diesem Jahr ihren Ruf als weltgrößtes GT-Rennen. Nicht weniger als 76 GT3-Fahrzeuge werden im Teilnehmerfeld vertreten sein, es ist die größte Starterliste, seitdem das Rennen zu einem reinen GT-Rennen geworden ist! Mehr als 280 Fahrer aus 44 Ländern werden an den Start gehen, darunter 15 ehemalige Rennsieger. Insgesamt zehn Hersteller sind in dem starken Teilnehmerfeld vertreten.

DieCrowdStrike 24 Hours of Spa sind ein wahres Automobilfest und zugleich das größte GT-Rennen der Welt – was die Teilnehmerliste der 77. Ausgabe zweifelsfrei belegt. Mit 76 Fahrzeugen dürfte der Rekord für die GT-Ära (aufgestellt 2019 mit 72 Fahrzeugen) gebrochen werden, wenn das Rennen am Samstag, 28. Juni, um 16:30 Uhr startet. Neben der Quantität ist auch die Qualität makellos. Mit einer sehr guten Balance der Teilnehmer in den fünf Klassen (Pro, Gold Cup, Silver Cup, Bronze Cup und Pro-Am) dürfte es eine der besten Ausgaben der CrowdStrike 24 Hours of Spa werden.

Am letzten Juni-Wochenende werden Teilnehmer aus aller Welt anreisen, darunter Vertreter der GT World Challenge Europe sowie der von SRO organisierten Kontinental-Serien in Asien, Amerika und Australien. Vervollständigt wird dieses Rekordfeld durch Teilnehmer der Intercontinental GT Challenge und eine Handvoll Teams, die ausschließlich für das 24-Stunden-Rennen gemeldet sind.

Dank der Rückkehr von Corvette werden in diesem Jahr 10 Hersteller am Start sein. Mercedes-AMG ist mit 12 Fahrzeugen die am stärksten vertretene Marke, gefolgt von BMW und Porsche (jeweils 11 Fahrzeuge) sowie Ferrari (10). Mehrere Fahrzeuge von Aston Martin, McLaren, Audi, Lamborghini, Corvette und Ford vervollständigen das Rekordfeld.

Um diese hervorragenden GT3-Fahrzeuge zu bändigen, werden mehr als 280 Fahrer aus über 40 Nationen und fünf Kontinenten an den Start gehen. Unter ihnen sind 15 ehemalige Sieger, darunter das Trio Marco Sørensen, Mattia Drudi und Nicki Thiim, die ihren Sieg von 2024 mit dem Aston Martin von Comtoyou Racing verteidigen werden. Sie treffen auf die besten GT-Fahrer der Welt, darunter Stammgäste der GT World Challenge powered by AWS und Stars aus anderen Teilen der Motorsportwelt.

Neben MotoGP-Legende Valentino Rossi werden auch die ehemaligen Formel-1-Fahrer Kevin Magnussen und Kamui Kobayashi am Start stehen, wobei der japanische Star nach seinen Teilnahmen 2017 und 2020 sein Comeback feiert. Arthur Leclerc, Ersatzfahrer der Scuderia Ferrari in der Formel 1, vertritt nun das springende Pferd auch im GT-Rennsport. Die Sim-Racing-Stars Jann Mardenborough (dessen Leben in der Biografie „Gran Turismo“ erzählt wird) und Chris Lulham (der für das Team Verstappen.com Racing seines Mentors Max Verstappen fahren wird) dürften ebenfalls viel Unterstützung erhalten.

Champions der GT World Challenge und der Intercontinental GT Challenge, Sieger der 24 Stunden von Le Mans, der 24h Nürburgring und der 12 Stunden von Bathurst, Weltmeister im Langstreckenrennsport, DTM-Champions und sogar ein Prinz der malaysischen Königsfamilie: Sie alle treffen Ende Juni in Spa-Francorchamps zu einem Event, das seinen Status als größtes GT-Rennen der Welt bestätigt.

Die vorläufige Teilnehmerliste hat die SRO hier hinterlegt.