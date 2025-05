GT World Challenge Europe aus Zandvoort im Livestream

Das zweite Rennwochenende des GT World Challenge Europe Sprint Cup findet an der niederländischen Nordseeküste in Zandvoort statt. SPEEDWEEK erklärt euch, wie ihr das Rennwochenende verfolgen könnt.

Zweiter Saisonaufschlag des GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup in Zandvoort. 41 spektakuläre GT3-Boliden stehen auf der Nennliste, welche die SRO hier hinterlegt hat.

Nachdem aufgrund der lokalen Bestimmungen in Brands Hatch der Bronze Cup nicht an den Start gehen konnte, stößt die Klasse auf dem niederländischen GP-Kurs zum Feld hinzu. Zwölf Fahrzeuge werden in der Kategorie an den Start gehen.

Alle Sitzungen ab Samstag vom Rennwochenende an der niederländischen Nordseeküste sind dabei im offiziellen Stream der SRO auf YouTube zu verfolgen. Auch die Rennen der GT4 European Series und der GT2 European Series im Rahmenprogramm, welche ebenfalls spannenden GT-Sport bieten, werden auch im Livestream übertragen.

Die Organisation bietet Übertragungen der GT World Challenge in deutsch, englisch, französisch und italienisch an. Wolfgang Drabiniok und Sebastian Wauer werden dabei die Rennen im deutschen Stream kommentieren.

Auf SKY Sport F1 wird eine Zusammenfassung der Rennen kommende Woche Dienstagabend im PayTV übertragen.

Zeitplan GT World Challenge Europe Sprint Cup Zandvoort:

16.05.

10:20 – 12:00 Uhr – Freies Training

15:10 – 16:10 Uhr – Pre-Qualifying

17.05.

10:00 – 10:10 Uhr – Qualifying 1

15:00 – 16:00 Uhr – Rennen 1

18.05.

09:00 – 09:10 Uhr – Qualifying 2

14:45 – 15:45 Uhr – Rennen 2