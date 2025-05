Weitere Audi-Bestzeit schließt 24h Spa-Vortest ab

Auch am Mittwoch fuhr Audi beim offiziellen Vortest der 24h Spa die Bestzeit. Steven Palette fuhr im Haas RT Audi R8 die schnellste Runde. Die insgesamt schnellste Runde des Tests ist die Runde von Gilles Magnus Dienstag

Steven Palette führte den zweiten und letzten Testtag in Spa-Francorchamps für Haas RT an, während Saintéloc Racing dank der herausragenden Zeit von Gilles Magnus am Dienstag den diesjährigen CrowdStrike 24 Hours of Spa Prologue an der Spitze beendete.

2 Seas Motorsport führte die Session am Mittwochmorgen mit seinem Mercedes-AMG #222 an, der mit einer Zeit von 2:16,350 den Audi #26 von Saintéloc um 0,095 Sekunden schlug. Der Wagen #25 des französischen Teams – erneut gefahren von Magnus – belegte am Ende des Vormittags den dritten Platz.

Verstappen.com Racing behauptete ebenfalls seinen Platz unter den Spitzenreitern und belegte mit seinem Aston Martin mit der Startnummer 33 den vierten Platz, gefolgt vom Mercedes-AMG mit der Startnummer 4 von CrowdStrike by SPS.

Haas RT dominierte die letzte Session am Mittwochnachmittag. Palette saß am Steuer des Audi mit der Startnummer 28 und fuhr mit einer Zeit von 2:16,291 Minuten auf dem Circuit de Spa-Francorchamps eine Runde, die 0,064 Sekunden schneller war als die von Fabian Schiller vom Mercedes-AMG Team GetSpeed.

Winward Racing war mit seinem Mercedes-AMG #81 Dritter, gefolgt vom konstant schnellen CrowdStrike by SPS, der in diesem Jahr seinen zweiten Pro-Am-Sieg in Folge anstrebt. Der BMW #98 von Rowe Racing komplettierte die Top 5.

Palettes Zeit am Nachmittag war um 0,059 Sekunden besser als seine Bestmarke vom Vormittag, lag aber 0,068 Sekunden hinter der besten Runde von Gilles Magnus am Dienstag. Damit hat der belgische Fahrer die Ehre, den Prolog in diesem Jahr anzuführen. Es war ein äußerst spannendes Rennen, bei dem die 29 besten Autos am Dienstag weniger als eine Sekunde voneinander getrennt waren.

Der Mittwoch wurde von mehreren Unterbrechungen durch rote Flaggen geprägt. Bemerkenswert war, dass der Audi mit der Startnummer 66 mit einem beschädigten Heckflügel auf einem Abschleppwagen in die Box zurückkehrte, während der Porsche mit der Startnummer 80 in Fagnes von der Strecke abkam. Der Porsche mit der Startnummer 96 blieb in Raidillon stehen, wobei es sich vermutlich eher um ein technisches Problem als um einen Unfall handelte.