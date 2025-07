Große Trauer: Felix Baumgartner (56) verstorben

Extremsportler Felix Baumgartner ist im Alter von 56 Jahren bei einem Paragliding-Unfall ums Leben gekommen. 2014 nahm der österreichische Red Bull-Athlet am 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teil.

Felix Baumgartner ist gestorben: Der österreichische Extremsportler kam bei einem Paragliding-Unfall in Italien ums Leben. Baumgartner stürzte dabei mit einem Motorparaglider in eine Hotelanlage an der Adriaküste. Die Hotelanlage soll sich in Porto Sant’Elpidio befinden.

Bei dem Absturz wurde auch eine weibliche Person verletzt, ihr Zustand ist laut italienischen Medienberichten stabil. Der Österreichische Rundfunk (ORF) bezog sich auf einen Bericht der Feuerwehr, wonach Baumgartner aufgrund eines plötzlich auftretenden Unwohlseins die Kontrolle über seinen Motorparaglider verloren hat und in den Hotelpool gestürzt sein soll.

Baumgartner wurde 2012 durch Red Bull Stratos weltberühmt. Bei seinem Stratosphörensprung sprang Baumgartner aus rund 39 Kilometern Höhe in die Tiefe und durchbrach als erster Mensch im freien Fall die Schallmauer.

Sein Renndebüt feiert Baumgartner 2013 im VW Scirocco R Cup auf dem Hockenheimring, als er in einem VIP-Fahrzeug in dem Markenpokal antrat. Danach widmete sich Baumgartner der Nordschleife.

2014 steuerte er mit den erfahrenen Audi-Piloten Pierre Kaffer, Marco Werner und Frank Biela einen Audi R8 LMS GT3 beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring. Das Quartett fuhr auf einen respektablen neunten Rang in der Gesamtwertung.

«Mein Freund, du warst einer der spinnigsten und lustigsten Typen, die ich je kennenlernen durfte! Es war toll mit dir zusammen die Nordschleife zu rocken. Du hast das Extreme geliebt, warst dabei immer fokussiert und hast deine Checklisten immer abgearbeitet! Wünsche Deiner Familie viel Kraft in der schweren Zeit und dir lieber Felix, dass du im Himmel jetzt keine Flügel mehr brauchst, um dich auszutoben. Ruhe in Frieden», trauert Pierre Kaffer auf Instagram um seinen ehemaligen Fahrerkollegen.

2015 trat Baumgartner noch in Australien bei den legendären 12h Bathurst mit Christopher Haase und Stéphane Ortelli an, das Trio beendete das Rennen auf der gefürchteten Rennstrecke auf dem neunten Rang.