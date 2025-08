Rippenbruch bei Tutumlu Lopez: kein 2. CSA McLaren

Der CSA Racing McLaren von Arthur Rougier und Isaac Tutumlu Lopez bestreitet den zweiten GT World Challenge Europe Sprint Cup-Lauf nicht. Rippenbruch bei Tutumlu Lopez, der eine Rennsperre gegen Darren Leung fordert.

Das zweite Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny-Cours findet ohne den CSA Racing McLaren von Arthur Rougier und Isaac Tutumlu Lopez statt. Nach dem Rückzug des Haupt Racing Team Ford, ist es das zweite Fahrzeug, welches das Sonntagsrennen nicht bestreiten wird.

Rund fünf Minuten nach der Schließung des Boxenstoppfenster schlug Isaac Tutumlu Lopez am Ausgang der 180° mit dem CSA Racing McLaren heftig in die Betonmauer ein. Tutumlu Lopez verlor die Kontrolle über den McLaren, nachdem ihn Darren Leung traf und in die Barriere drehte.

Bei dem Einschlag brach sich der 40-jährige Tutumlu Lopez zwei Rippen. Zudem gab er in seiner Instagram-Story an, dass er Schmerzen in seiner rechten Schulter, seinem Nacken und im Rücken hat.

Als Strafe für die Verursachung der Kollision erhielt Paradine Competition-Pilot Darren Leung eine 30-Sekunden-Zeitstrafe, mit der er im Bronze Cup vom zweiten Platz auf Rang sieben zurückfallen wird.

Doch diese Strafe reicht Tutumlu Lopez nicht, er fordert eine Sperre gegen Leung! «Es ist derselbe Fahrer, der in Misano den schweren Unfall des Lamborghini ausgelöst hat", so der McLaren-Pilot in den sozialen Netzwerken. «Ich bin der Meinung, dass die Stewards eingreifen sollten und ihn sperren sollten. Eines Tages wird sein gefährlicher und unerfahrener Fahrstil schwere Konsequenzen haben, die nicht reparabel sind.»