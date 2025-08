Lamborghini-Feuerwerk endet mit Sieg in Magny-Cours

Lamborghini-Sieg in der Dunkelheit von Magny-Cours

Siebter Sieger im siebten Saisonlauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup. Luca Engstler und Jordan Pepper gewinnen den ersten Lauf in Magny-Cours und sorgen für den ersten Lamborghini Sprint-Sieg seit 2019.

Siebter Saisonlauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup, siebter Sieger. Die beiden 24h Spa-Sieger Luca Engstler und Jordan Pepper gewinnen den ersten Lauf in Magny-Cours im Grasser Racing Team Lamborghini Huracán GT3. Dabei verlor das Team die Führung zunächst beim Pflichtboxenstopp, doch der Südafrikaner Pepper erkämpfte sich die Spitze auf der Strecke zurück und fuhr daraufhin zum Sieg im Lamborghini.

Rang zwei geht an den Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R von Patric Niederhauser und Sven Müller, welcher mit einem schnellen Boxenstopp zunächst die Führung übernahm, Pepper allerdings nicht halten konnte. Am Rennende fehlten 1,243 Sekunden auf den siegreichen Lamborghini.

Die Podestränge werden komplettiert von Charles Weerts und Kelvin van der Linde im WRT BMW M4 GT3, welcher sich mit einer klugen Strategie um mehrere Positionen vorschieben konnte.

In der Adelaide-Haarnadel kam es in der Startrunde zum ersten Zwischenfall. Jim Pla traf im CSA Racing McLaren den AF Corse Ferrari von Alessio Rovera, welcher sich daraufhin drehte. Chris Lulham wurde daraufhin im Emil Frey Racing Ferrari von Rovera aufgehalten und traf das AF Corse-Fahrzeug leicht an der Front. Pla erhielt für die Verursachung der Kollision eine Durchfahrtsstrafe.

In der zweiten Runde kam es in der Adelaide-Haarnadel zu einer stärkeren Kollision zwischen Romain Andriolo im Haupt Racing Team Ford Mustang, Ezequiel Perez Companc im Attempto Racing Audi und Hugo Cook im Barwell Lamborghini. Beim Abbremsen traf Andriolo den Audi, welcher daraufhin den Lamborghini traf und umdrehte. Während Cook die Fahrt fortsetzen konnte, schieden Andriolo und Perez Companc aus. Das Safety Car wurde auf den Kurs gerufen.

Kurz vor der Öffnung des Boxenstoppfensters stellte Ferrari-Star Rovera seinen AF Corse Ferrari aufgrund der erlittenen Schäden in der Boxengasse ab und schied aus.

Rund fünf Minuten nach der Schließung des Boxenstoppfenster schlug Isaac Tutumlu Lopez am Ausgang der 180° mit dem CSA Racing McLaren ein. Tutumlu Lopez schlug nach einem Treffer von Darren Leung ein. Das Rennen wurde neutralisiert.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Magny-Cours Rennen 1 (Top 10):

1. Luca Engstler/Jordan Pepper – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

2. Patric Niederhauser/Sven Müller – Rutronik Racing – Porsche 911 GT3 R

3. Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3

4. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

5. Maxime Martin/Luca Stolz – Boutsen VDS – Mercedes-AMG GT3

6. Thomas Fleming/Louis Prette - Garage 59 - McLaren 720S GT3

7. Kobe Pauwels/Jamie Day – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

8. Konsta Lappalainen/Ben Green – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

9. Thomas Neubauer/Arthur Leclerc - AF Corse - Ferrari 296 GT3

10. Benjamin Goethe/Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3