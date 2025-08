Lamborghini erbt Pole für ersten Magny-Cours-Lauf

Luca Engstler erbt die Pole in Magny-Cours

Nach einer Strafe gegen Dennis Marschall erbt Luca Engstler die Pole-Position für den ersten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny-Cours. Somit steht der Grasser Lamborghini auf der Pole!

Die Freude bei Kessel Racing über die Pole-Position in Magny-Cours hielt nur bis 17:18 Uhr an. Dann wurde die Runde von Dennis Marschall aufgrund eines Tracklimitvergehen in der ersten Kurve gestrichen. Marschall fuhr ursprünglich die erste Sprint Cup-Pole-Position des Schweizer Teams ein.

Somit erbt das Grasser Racing Team die Pole-Position. Luca Engstler wird das Rennen vom besten Startplatz aufnehmen.

Der Allgäuer teilt sich den Lamborghini Huracán GT3 mit Jordan Pepper. Für das Duo ist es die erste Pole-Position in der diesjährigen GT World Challenge Europe Sprint Cup-Saison. Gemeinsam mit Mirko Bortolotti gewannen die beiden Fahrer im Juni die 24h Spa.

Alessio Rovera und Vincent Abril werden das erste Rennen des am Samstagabend vom dritten Startplatz aufnehmen und nicht vom letzten Startplatz, wie es zunächst aussah.

Dem Ferrari-Werkspiloten Rovera wurden zunächst im Zeittraining alle Rundenzeiten aufgrund von Tracklimitvergehen gestrichen, weshalb er im Ergebnis nur den 40. und letzten Platz belegte.

Doch nach dem Zeittraining meldeten die Stewards, dass es zu einem Fehler bei der Meldung eines Vergehens kam und dadurch fälschlicherweise eine korrekte Runde gestrichen wurde. Somit bekam Rovera eine Rundenzeit von 1:36.230 Minuten zurückerkannt. Dadurch wird der schnelle Italiener das Rennen vom dritten Startplatz aufnehmen.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Magny-Cours Qualifying 1 (Top 10):

1. Luca Engstler/Jordan Pepper – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

2. Patric Niederhauser/Sven Müller – Rutronik Racing – Porsche 911 GT3 R

3. Jim Pla/Simon Gachet – CSA Racing – McLaren 720S GT3

4. Marcos Siebert/Jef Machiels - AF Corse - Ferrari 296 GT3

5. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

6. Maxime Martin/Luca Stolz – Boutsen VDS – Mercedes-AMG GT3

7. Kobe Pauwels/Jamie Day - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

8. Chris Lulham/Thierry Vermeulen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

9. Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3

10. Rafael Suzuki/Rodrigo Baptista - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3