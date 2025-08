Audi-Bestzeit im Regen von Magny-Cours

Das Pre-Qualifying des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny-Cours fand bei abtrocknenden Bedingungen statt. Dylan Pereira fuhr im Audi R8 LMS GT3 von Tresor Attempto Racing die Bestzeit.

Die Bestzeit in einem nassen Pre-Qualifying des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny-Cours geht an Dylan Pereira im Audi R8 LMS GT3 von Tresor Attempto Racing. Der Luxemburger umrundete den Kurs in 1:40.837. Der Luxemburger zog kurz vor Ende Slicks auf und fuhr damit die schnellste Runde.

Auf den zweiten Platz folgt Romain Andriolo im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3, der ebenfalls auf Slicks setzte. Dem Franzosen fehlten 0,404 Sekunden auf die Bestzeit.

Bastian Buus komplettiert im Lionspeed GP Porsche die Top 3-Positionen.

Vor dem Pre-Qualifying öffnete der Himmel seine Schleusen und starker Regen setzte auf dem ehemaligen GP-Kurs in Magny-Cours ein, welcher aber pünktlich zur Sitzung des GT World Challenge Europe Sprint Cup aufhörte und der Kurs nach und nach abtrocknete. Trotzdem fanden die Piloten aus der stark besetzten GT3-Serie schwierige Bedingungen vor.

Doch bis auf einen Dreher von Cesar Gazeau nach rund 25 Minuten im Boutsen VDS Mercedes-AMG GT3 bei der Zufahrt auf die Start-Ziel-Geraden kam es zunächst zu keinen größeren Zwischenfall.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Magny-Cours Pre-Qualifying (Top 10):

1. Dylan Pereira/Andrey Mukovoz - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

2. Romain Andriolo/Jusuf Owega - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

3. Bastian Buus/Bashar Mardini - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R

4. Ricardo Feller/Gabriel Rindone - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R

5. Loris Spinelli/Dmitriy Gvazava - Imperiale Racing - Lamborghini Huracán GT3

6. Eddie Cheever/Marco Pulcini - Ziggo Sport Tempesta Racing - Ferrari 296 GT3

7. Charles Weerts/Kelvin van der Linde - WRT - BMW M4 GT3

8. Konsta Lappalainen/Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

9. Jim Pla/Simon Gachet - CSA Racing - McLaren 720S GT3

10. Hugo Cook/Sandy Mitchell - Barwell Motorsport - Lamborghini Huracán GT3