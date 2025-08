McLaren-Duo feiert hauchdünnen Sieg im zweiten Lauf

Hauchdünner McLaren-Sieg in Magny-Cours

Benjamin Goethe und Marvin Kirchhöfer sind das erste Fahrerduo, welches in der diesjährigen GT World Challenge Europe Sprint Cup-Saison einen zweiten Sieg einfährt. Hauchdünner Sieg vor Lamborghini.

Ein hochspannendes zweites Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny-Cours endet mit einem Sieg von Garage 59! Benjamin Goethe und Marvin Kirchhöfer triumphieren im McLaren 720S GT3 und sind damit das erste Fahrerduo in diesem Jahr, welches einen zweiten Sieg einfahren kann.

Rang zwei geht an den Grasser Racing Team Lamborghini von Luca Engstler und Jordan Pepper, die am Vortag gewannen. Auf den siegreichen McLaren fehlten nach einem hochspannenden Kampf nur 0,156 Sekunden.

Rang drei geht an den WRT BMW M4 GT3 von Kelvin van der Linde und Charles Weerts, der damit die Tabellenführung verteidigt.

In der zweiten Runde beschädigte sich Darren Leung den Wagen bei einer Kollision mit Baptiste Moulin in der Adelaide-Haarnadel, wobei er sich das Fahrzeug stark an der Front beschädigte und hinten links einen Reifenschaden zuzog. Nach einem Reifenwechsel setzte der Brite die Fahrt fort.

Nach dem Boxenstoppfenster kollidierte Chris Lulham mit Thomas Neubauer im AF Corse Ferrari. Der Emil Frey Racing Ferrari erlitt dabei einen Reifenschaden. Nach einem Reifenwechsel setzte der Verstappen.com Ferrari die Fahrt fort. Neubauer erhielt für die Verursachung eine 10-Sekunden-Zeitstrafe.

Rund zehn Minuten vor Rennende strandete Jim Pla am Ausgang der Nürburgring-Schikane. Um den CSA Racing McLaren zu bergen, wurde das Rennen neutralisiert.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Magny-Cours Rennen 2 (Top 10):

1. Benjamin Goethe/Marvin Kirchhöfer – Garage 59 – McLaren 720S GT3

2. Luca Engstler/Jordan Pepper – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

3. Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3

4. Alessio Rovera/Vincent Abril – AF Corse – Ferrari 296 GT3

5. Patric Niederhauser/Sven Müller - Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R

6. Maxime Martin/Luca Stolz – Boutsen VDS – Mercedes-AMG GT3

7. Hugo Cook/Sandy Mitchell - Barwell Motorsport - Lamborghini Huracán GT3

8. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

9. Paul Evrard/Gilles Magnus - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3

10. Kobe Pauwels/Jamie Day – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3