GT World: Mercedes-Bestzeit im Training in Barcelona
GetSpeed-Bestzeit in Barcelona
Die Bestzeit im Training des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Barcelona geht an das Mercedes-AMG Team GetSpeed. Das Fahrzeug von Luca Stolz, Jules Gounon und Fabian Schiller umrundete den Kurs in 1:40,793 Minuten. Damit ist der Mercedes-AMG GT3 das einzige Fahrzeug, welches die Schallmauer von 1:41 Minuten durchbrach.
Rang zwei belegt der ROWE Racing BMW M4 GT3 von Augusto Farfus, Jesse Krohn und Raffaele Marciello. 0,265 Sekunden fehlten auf die Bestzeit des Mercedes.
Die Top 3-Positionen komplettieren Sven Müller, Patric Niederhauser und Alessio Picariello im Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R.
Nach 24 Minuten musste die Sitzung mit der Roten Flagge unterbrochen werden. Patrick Kolb schlug im Lionspeed GP Porsche in der langgezogenen dritten Kurve ein. Teameigner Kolb überstand den Einschlag unverletzt. Nach einer Reparatur kehrte das Fahrzeug vor Ende der Sitzung wieder auf die Strecke zurück.
Ergebnis GT World Challenge Europe Endurance Cup Barcelona Training (Top 10):
1. Luca Stolz/Fabian Schiller/Jules Gounon - Mercedes-AMG Team GetSpeed - Mercedes-AMG GT3
2. Augusto Farfus/Jesse Krohn/Raffaele Marciello - ROWE Racing - BMW M4 GT3
3. Patric Niederhauser/Alessio Picariello/Sven Müller - Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R
4. Tommy Foster/Reece Barr/Alex Buncombe - Team RJN - McLaren 720S GT3
5. Alessio Rovera/Vincent Abril/Yifei Ye - AF Corse - Ferrari 296 GT3
6. Adam Smalley/Louis Prette/Dean MacDonald - Garage 59 - McLaren 720S GT3
7. Lucas Auer/Matteo Cairoli/Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
8. Patrick Kolb/Gabriel Rindone/Ricardo Feller - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R
9. Jake Dennis/Sean Gelael/Darren Leung - Paradine Competition - BMW M4 GT3
10. Aurelien Panis/Loris Cabirou/Cesar Gazeau - Boutsen VDS - Mercedes-AMG GT3