Superbike-WM 2026: Das Fahrerfeld ist fix

Danish Dynamite: Dänisches Ferrari-Team steigt ein

Von Jonas Plümer
RaceGroup steigt in die GT World Challenge Europe ein
© RaceGroup

RaceGroup steigt in die GT World Challenge Europe ein

Neuzugang für die GT World Challenge Europe. Mit Unterstützung von AF Corse setzt RaceGroup einen Ferrari 296 GT3 im Endurance Cup ein. Das Fahrzeug wird von einem dänischen Aufgebot gesteuert.
Nach zwei Jahren mit vielen Erfolgen im dänischen Motorsport steigt RaceGroup 2026 in den GT World Challenge Europe Endurance Cup ein. Mit Unterstützung von AF Corse bringt der Rennstall einen der brandneuen Ferrari 296 GT3 Evo an den Start.

In den vergangenen Jahren war Nachwuchsarbeit einer der wichtigsten Punkte von der RaceGroup, was sich auch am Fahreraufgebot des Teams in der populären GT3-Serie bemerkbar macht. Die beiden dänischen Talente Malte Ebdrup und Simon Birch, der 2025 zwei Siege im ADAC GT Masters feierte, werden das Fahrzeug steuern. Abgerundet wird das Fahrertrio vom erfahrenen Dänen Frederik Schandorff, der bereits Erfolge in der GT World Challenge Europe und der IMSA WeatherTech SportsCar Championship feiern konnte.

«Ich bin unglaublich stolz auf das Trio, welches wir für die GT World Challenge Europe 2026 zusammenstellen konnten. Malte und Simon bringen großes Talent und beeindruckende Ergebnisse mit, und Simon hat sich bereits international einen Namen gemacht. Frederik hat sich eine solide internationale Karriere aufgebaut und beeindruckende Ergebnisse erzielt. Mit diesen drei Fahrern zusammen haben wir die perfekte Kombination aus rohem Talent und Erfahrung», so Teameigner Henrik Lundgaard.

Im dänischen Motorsport konnte RaceGroup in den vergangenen Jahren Erfolge in der TCR Denmark und der Super GT Denmark einfahren.

