Große Freude: Loek Hartog gewinnt Porsche Cup

Von Jonas Plümer
Loek Hartog zeigte 2025 starke Leistungen
© SRO

Loek Hartog zeigte 2025 starke Leistungen

Seit 1970 vergibt Porsche den Porsche Cup an den besten Privatier in Porsche-Fahrzeugen. Loek Hartog, der in der GT World Challenge Europe und beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring starke Leistungen zeigte, siegt.
Der Niederländer Loek Hartog nahm am Samstag, 29. November, den traditionsreichen Porsche Cup entgegen, welcher an den besten Privatfahrer am Steuer eines Porsche Rennfahrzeugs vergeben wird. Der 23-Jährige hat sich gegen 497 Mitbewerber aus insgesamt 53 Nationen durchgesetzt und ist der 56. Titelträger.

Hartog hat 2025 unter anderem Klassensiege in der GT World Challenge Europe und der Intercontinental GT Challenge errungen, stand aber auch bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring stand er auf dem Gesamtpodium. Der Champion des Porsche Carrera Cup North America 2024 erhält 150.000 Euro Preisgeld.

Insgesamt schüttet Porsche Motorsport mehr als 280.000 Euro Preisgeld an die erfolgreichsten Privatfahrer aus. Der Porsche Cup wurde 1970 auf Initiative von Ferry Porsche ins Leben gerufen.

