Porsche präsentiert neue Junioren Amand und Schuring

Im Rahmen der Night of Champions hat Porsche die neuen Junioren für das Jahr 2026 präsentiert. Marcus Amand und Flynt Schuring wurden in die berühmte und langjährige Nachwuchsförderung aufgenommen.

Flynt Schuring und Marcus Amand heißen die beiden Porsche-Junioren für die Motorsportsaison 2026. Die beiden 19-Jährigen aus den Niederlanden und Finnland setzten sich vor rund zwei Wochen in einem Shootout von insgesamt zwölf talentierten Youngstern durch. Beide werden im kommenden Jahr die volle Saison im Porsche Mobil 1 Supercup sowie in einem nationalen Porsche Carrera Cup bestreiten.

Amand errang 2025 den Titel im Porsche Carrera Cup France, Schuring gewann im Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland drei Wertungsläufe und belegte im Supercup den dritten Gesamtrang.

Die Förderung seitens Porsche Motorsport umfasst neben einer Gesamtsumme von bis zu 120.000 Euro pro Junior auch die intensive Schulung in Bereichen wie Fahrzeugtechnik, Abstimmungsarbeit, Fitness, Ernährung, Medien- und Marketingarbeit sowie Karriereplanung.

Bereits seit 1997 fördert Porsche Motorsport junge Talente auf dem Weg in den Profi-Rennsport. Mit großem Erfolg: Die Le-Mans-Sieger Timo Bernhard und Marc Lieb, die IMSA-Champions Matt Campbell und Mathieu Jaminet sowie der amtierende DTM-Meister Ayhancan Güven durchliefen die renommierte Nachwuchsschmiede des Sportwagen-Herstellers aus Stuttgart.

Alessandro Ghiretti, der bislang Porsche Junior war, ist zum Porsche-Vertragsfahrer aufgestiegen und wird zukünftig im GT3-Bereich der Marke zum Einsatz kommen. Sein GT3-Debüt feierte der Franzose bereits beim GT World Challenge Europe Endurance Cup-Saisonfinale in Barcelona. Der zweite 2025er Porsche Junior, der Deutsche Theo Oeverhaus, verlässt nach einem schwierigen Jahr Porsche. Zwar konnte der Niedersache in Imola den Saisonauftakt im Porsche Mobil 1 Supercup gewinnen, fiel ansonsten aber mit stark schwankenden Leistungen auf.