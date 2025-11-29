Änderungen: Porsche präsentiert 2026er Fahrerkader

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Jonas Plümer
DTM-Champion Ayhancan Güven, der von Red Bull unterstützt wird, steigt zum vollwertigen Porsche-Werksfahrer auf
DTM-Champion Ayhancan Güven, der von Red Bull unterstützt wird, steigt zum vollwertigen Porsche-Werksfahrer auf

Porsche hat den 2026er Fahrerkader präsentiert. Laurin Heinrich und Ayhancan Güven steigen zu vollwertigen Werksfahrern auf. Mehrere Fahrer verlassen hingegen die traditionsreiche Marke aus Zuffenhausen.
Zur Motorsportsaison 2026 nimmt Porsche einige Veränderungen am Kader vor. Die beiden ehemaligen Porsche-Junioren Laurin Heinrich aus Deutschland und Ayhancan Güven aus der Türkei steigen ab dem kommenden Jahr vom Vertrags- zum Werksfahrer auf.

Heinrich hat sich unter anderem mit einem Titelgewinn in der GTD Pro-Klasse der IMSA WeatherTech SportsCar Championship empfohlen, Güven konnte in der abgelaufenen Saison mit dem Titelgewinn in der DTM überzeugen.

Zur Riege der Porsche-Vertragsfahrer zählen künftig die beiden Franzosen Alessandro Ghiretti – Porsche-Junior 2024 und 2025 – und Dorian Boccolacci, gefördert von Porsche Motorsport Asia Pacific. Der Brite Harry King ist der dritte Zugang.

Neben Mathieu Jaminet, der zu Genesis wechselt, haben auch António Félix da Costa und Romain Dumas - der in den vergangenen Jahren keine Renneinsätze für Porsche mehr bestritten hat - den Werksfahrerkader verlassen. Auch die bisherigen Vertragsfahrer Jaxon Evans, Lars Kern, Patric Niederhauser und Patrick Pilet starten 2026 nicht mehr für Porsche. Der bisherige Porsche Junior Theo Oeverhaus verlässt dazu auch die Marke.

Porsche-Werksfahrer 2026:

Julien Andlauer
Matt Campbell
Michael Christensen
Kévin Estre
Ayhancan Güven
Laurin Heinrich
Richard Lietz
Nico Müller
Felipe Nasr
Thomas Preining
Nick Tandy
Laurens Vanthoor
Pascal Wehrlein

Porsche-Vertragsfahrer 2026:

Klaus Bachler
David Beckmann
Dorian Boccolacci
Bastian Buus
Ricardo Feller
Michelle Gatting
Alessandro Ghiretti
Wolf Henzler
Marco Holzer
Gabriela Jilkova
Harry King
Nico Menzel
Sven Müller
Alessio Picariello
Morris Schuring
Marco Seefried
Joel Sturm

Porsche Junioren 2026:

Marcus Amand
Flynt Schurring

Esport:

Alejandro Belloso Sanchez
Charlie Collins
Joshua Rogers
Dayne Warren

