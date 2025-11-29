Änderungen: Porsche präsentiert 2026er Fahrerkader

Porsche hat den 2026er Fahrerkader präsentiert. Laurin Heinrich und Ayhancan Güven steigen zu vollwertigen Werksfahrern auf. Mehrere Fahrer verlassen hingegen die traditionsreiche Marke aus Zuffenhausen.

Zur Motorsportsaison 2026 nimmt Porsche einige Veränderungen am Kader vor. Die beiden ehemaligen Porsche-Junioren Laurin Heinrich aus Deutschland und Ayhancan Güven aus der Türkei steigen ab dem kommenden Jahr vom Vertrags- zum Werksfahrer auf.

Heinrich hat sich unter anderem mit einem Titelgewinn in der GTD Pro-Klasse der IMSA WeatherTech SportsCar Championship empfohlen, Güven konnte in der abgelaufenen Saison mit dem Titelgewinn in der DTM überzeugen.

Zur Riege der Porsche-Vertragsfahrer zählen künftig die beiden Franzosen Alessandro Ghiretti – Porsche-Junior 2024 und 2025 – und Dorian Boccolacci, gefördert von Porsche Motorsport Asia Pacific. Der Brite Harry King ist der dritte Zugang.

Neben Mathieu Jaminet, der zu Genesis wechselt, haben auch António Félix da Costa und Romain Dumas - der in den vergangenen Jahren keine Renneinsätze für Porsche mehr bestritten hat - den Werksfahrerkader verlassen. Auch die bisherigen Vertragsfahrer Jaxon Evans, Lars Kern, Patric Niederhauser und Patrick Pilet starten 2026 nicht mehr für Porsche. Der bisherige Porsche Junior Theo Oeverhaus verlässt dazu auch die Marke.

Porsche-Werksfahrer 2026:

Julien Andlauer

Matt Campbell

Michael Christensen

Kévin Estre

Ayhancan Güven

Laurin Heinrich

Richard Lietz

Nico Müller

Felipe Nasr

Thomas Preining

Nick Tandy

Laurens Vanthoor

Pascal Wehrlein

Porsche-Vertragsfahrer 2026:

Klaus Bachler

David Beckmann

Dorian Boccolacci

Bastian Buus

Ricardo Feller

Michelle Gatting

Alessandro Ghiretti

Wolf Henzler

Marco Holzer

Gabriela Jilkova

Harry King

Nico Menzel

Sven Müller

Alessio Picariello

Morris Schuring

Marco Seefried

Joel Sturm

Porsche Junioren 2026:

Marcus Amand

Flynt Schurring

Esport:

Alejandro Belloso Sanchez

Charlie Collins

Joshua Rogers

Dayne Warren