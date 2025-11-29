Änderungen: Porsche präsentiert 2026er Fahrerkader
DTM-Champion Ayhancan Güven, der von Red Bull unterstützt wird, steigt zum vollwertigen Porsche-Werksfahrer auf
Zur Motorsportsaison 2026 nimmt Porsche einige Veränderungen am Kader vor. Die beiden ehemaligen Porsche-Junioren Laurin Heinrich aus Deutschland und Ayhancan Güven aus der Türkei steigen ab dem kommenden Jahr vom Vertrags- zum Werksfahrer auf.
Heinrich hat sich unter anderem mit einem Titelgewinn in der GTD Pro-Klasse der IMSA WeatherTech SportsCar Championship empfohlen, Güven konnte in der abgelaufenen Saison mit dem Titelgewinn in der DTM überzeugen.
Zur Riege der Porsche-Vertragsfahrer zählen künftig die beiden Franzosen Alessandro Ghiretti – Porsche-Junior 2024 und 2025 – und Dorian Boccolacci, gefördert von Porsche Motorsport Asia Pacific. Der Brite Harry King ist der dritte Zugang.
Neben Mathieu Jaminet, der zu Genesis wechselt, haben auch António Félix da Costa und Romain Dumas - der in den vergangenen Jahren keine Renneinsätze für Porsche mehr bestritten hat - den Werksfahrerkader verlassen. Auch die bisherigen Vertragsfahrer Jaxon Evans, Lars Kern, Patric Niederhauser und Patrick Pilet starten 2026 nicht mehr für Porsche. Der bisherige Porsche Junior Theo Oeverhaus verlässt dazu auch die Marke.
Porsche-Werksfahrer 2026:
Julien Andlauer
Matt Campbell
Michael Christensen
Kévin Estre
Ayhancan Güven
Laurin Heinrich
Richard Lietz
Nico Müller
Felipe Nasr
Thomas Preining
Nick Tandy
Laurens Vanthoor
Pascal Wehrlein
Porsche-Vertragsfahrer 2026:
Klaus Bachler
David Beckmann
Dorian Boccolacci
Bastian Buus
Ricardo Feller
Michelle Gatting
Alessandro Ghiretti
Wolf Henzler
Marco Holzer
Gabriela Jilkova
Harry King
Nico Menzel
Sven Müller
Alessio Picariello
Morris Schuring
Marco Seefried
Joel Sturm
Porsche Junioren 2026:
Marcus Amand
Flynt Schurring
Esport:
Alejandro Belloso Sanchez
Charlie Collins
Joshua Rogers
Dayne Warren