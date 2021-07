IDM Schleiz 2021: Die Pläne für Samstag

Die Regenwahrscheinlichkeit steigt im Laufe des Quali-Tages in Thüringen. Für die IDM Sidecar und die IDM Supersport 600/Superstock werden am Nachmittag schon die ersten Punkte vergeben. Auch die Cups sind startklar.

Früh raus heißt es für die Piloten der IDM Supersport 600 und IDM Superstock. Wenn das Safety-Car um 8 Uhr seine Kontrollrunde über die Strecke erledigt hat, sind ab 8.15 Uhr schon die 600er-Herrschaften dran. Zwei Qualis und ein Rennen stehen auf dem Zettel. Das erste Rennen gibt es via Stream live und in Farbe vom Schleizer Dreieck.

Das Wetter

Nach einem sonnigen Freitag wird es in Schleiz am Samstag und am Sonntag wolkiger und die Sonne scheint nur noch zeitweise. Dabei muss am Sonntag mit Gewittern gerechnet werden. Die Höchstwerte gehen am Samstag hoch auf bis zu 27°C. Zehn Stunden scheint insgesamt die Sonne und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 40 Prozent. Soweit wetteronline.de. Schlechter schaut es bei wetter.com aus. Dort ist was von einer Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent zu lesen und vier Stunden Sonne. Sollten sich dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag seltsame Dinge im Fahrerlager oder den Campingplätzen ereignen, ist eine gute Ausrede flugs zur Hand: «Sorry, es war Vollmond.»

Der Stream

Ab 14.40 Uhr geht es am Samstag los mit den Live-Bildern von der Strecke. «Aus Schleiz werden wir wieder im gewohnten Rahmen unsere Livestream-Sendungen produzieren», erklärt Stephan Kraus von Radio Viktoria. «Eddie Mielke hat leider keine Zeit, aber Lukas Gajewski und Tommi Deitenbach moderieren die Sendungen. Hierbei werden sie unterstützt von Danijel Peric und Bernd Fulk. Die besondere Herausforderung für uns liegt natürlich an der fehlenden Infrastruktur in Schleiz. Wir werden aber bestens vom Verein MSC unterstützt und hoffen, dass wir bei unserer ersten Livestream Produktion aus Schleiz alle Herausforderungen, die sich an dieser einzigartigen und in meinen Augen tollen Strecke uns in den Weg stellen, in den Griff bekommen. Dort werden wir auch wieder unsere Live-Drohne einsetzten können. Wir haben vergangene Woche von allen Beteiligten, also Serie, Veranstalter, DMSB und Rennleitung, das Okay dafür erhalten.»

Das Personal

Schleiz ist anders. Auch was die diversen Mitarbeiter angeht. Am Stream-Mikro von Radio Viktoria ist dieses Mal in der Startaufstellung nicht Dauerbrenner Eddie Mielke unterwegs. Der Bremer hat zu tun. Dafür springt Danijel Peric ein, im Hauptberuf Schauspieler und im Nebenjob Rennfahrer. Vor zwei Wochen war er gemeinsam mit den IDM-Superbike-Piloten Tim Eby und Jan Mohr bei der Deutschen Langstrecken-Meisterschaft in Most für das Team Racefoxx unterwegs. Das Trio gewann. Wer von den Fahrern unplanmässig in der Schikane vor Start und Ziel auf die Nase fliegt, darf sich nicht wundern, wenn einem die Stimme des Streckenposten bekannt vorkommt. Lenz Leberkern, der sonst unter anderem die Superbike-WM kommentiert, am Assen-Wochenende aber frei hat, folgte dem dringenden Aufruf des Veranstalters MSC Schleizer Dreieck, dass noch Streckenposten für die IDM gebraucht werden. «Als klar war», berichtet Leberkern gegenüber Lukas Gajewski, «dass wir in Assen nichts machen, habe ich mich gemeldet. Denn ohne Streckenposten dreht sich da draußen kein Rad.»

IDM Supersport 600/Superstock

Beim Blick auf den Gesamtstand der IDM Superbike liegt mit Patrick Hobelsberger vom Team Bonovo action by MGM ein IDM-Neueinsteiger vorne, der keinen Hehl daraus macht, dass er lieber heute als morgen in Richtung WM aufbrechen möchte. Wild-Card-Einsätze sind mit Teamchef Michael Galinski, an diesem Wochenende mit IDM-Champion Jonas Folger im niederländischen Assen unterwegs, gegen Ende der IDM-Saison schon fest vereinbart. Ausruhen kann sich der Yamaha-Pilot auf seinen IDM-Punkten allerdings noch lange nicht. Denn mit der identischen Punktzahl von 76 liegt der Franzose Valentin Debise gleichauf. Der Kawasaki-Pilot fährt sowohl in Frankreich als auch in der IDM in der 600er und der 1000er-Klasse. Auf Rang 3, allerdings schon mit 30 Punkten Rückstand, ist der Kroate Martin Vugrinec, unterwegs. Seinen vorzeitigen IDM-Abschied beschlossen hat der fünftplatzierte Marcel Brenner. Er kann in der Supersport-WM antreten und lässt dafür die IDM sausen. Abflüge gab es auch am Freitag schon den einen oder anderen. Martin Vugrinec, Jan-Ole Jähnig und Gabriel Noderer hatte es erwischt.

IDM SSP 600 Stand nach vier von 12 Rennen

1. Patrick Hobelsberger 76

2. Valentin Debise 76

3. Martin Vugrinec 46

4. Rob Hartog 41

5. Marcel Brenner 32

6. Glenn van Straalen 32

7. Christoph Beinlich 31

8. Dino Iozzo 29

9. Max Enderlein 27

10. Andreas Kofler 23

11. Melvin Van der Voort 23

12. Colin Velthuizen 22

13. Thomas Gradinger 20

14. Tom Kohnen 15

15. Jan-Ole Jähnig 1

Zeitplan für Samstag 24.07.2021

08.15 bis 08.40 Uhr Q1 IDM SSP 600/STK

08.45 bis 09.10 Uhr Q1 IDM SSP 300

09.20 bis 09.50 Uhr Q1 IDM SBK

10.00 bis 10.20 Uhr Q2 Twin Cup

10.25 bis 10.45 Uhr Q2 ProSTK Cup

10.55 bis 11.15 Uhr Q2 bLU cRU Cup

11.20 bis 11.40 Uhr Q2 IDM Sidecar

13.00 bis 13.25 Uhr Q2 IDM SSP 600/STK

13.30 bis 13.55 Uhr Q2 IDM SSP 300

14.05 bis 14.35 Uhr Q2 IDM SBK



15.00 Uhr Rennen 1 Twin Cup

15.40 Uhr Rennen 1 ProSTK Cup

16.20 Uhr Rennen 1 bLU cRU Cup

17.10 Uhr Rennen 1 IDM SSP 600/STK

17.50 Uhr Rennen 1 IDM Sidecar