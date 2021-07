TruckGP abgesagt – Katastrophenalarm in der Eifel

In den nächsten Tagen haben die Menschen rund um den Nürburgbring andere Sorgen. Die schweren Unwetter haben die Region vor allem in der Vulkan-Eifel hart getroffen. Es gibt Tote, Vermisste und Verletzte.

Der Veranstalter des TruckGP, der am kommenden Wochenenden auf dem Nürburgring stattfinden sollte und wo auch die IDM Superbike antreten sollte, meldete sich zur Mittagszeit zu Wort.

«Viele Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat das Unwetter hart getroffen. In weiten Teilen der Eifel ist der Katastrophenfall ausgerufen worden. Die Bilder und Nachrichten, die uns aus der Region und von Mitarbeitern erreichen, sind nur schwer zu ertragen. In diesen schweren Stunden, in denen Leid, Verlust und Ungewissheit dominieren, rücken wir als Region zusammen.

Alle verfügbaren Rettungskräfte sowie viele Mitarbeiter und technisches Gerät des Nürburgrings sind in der Region unterwegs, um zu helfen, wo geholfen werden kann. Unsere Gedanken sind bei den Menschen, die Angehörige und Freunde, die ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben.



Aufgrund der aktuellen Notsituation kann der Int. ADAC Truck-Grand-Prix inkl. TruckSymposium und Innovation-Talk an diesem Wochenende nicht stattfinden.»

Auch die Macher der IDM wollen sich bald äußern.