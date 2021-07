IDM Schleiz: Kaffeefahrt per Rad am Donnerstag

Superbike-Pilot Bastien Mackels ist aktuell Dritter der IDM-Tabelle. Da der Belgier wie viele seiner Kollegen die Strecke gerne im Vorfeld mit dem Rad erkundet, lädt er nun zum gemeinsamen Radeln ein.

Mitmachen darf bei der von Bastien Mackels auf Facebook erstellten Veranstaltung am Donnerstag den 22.Juli 2021 jeder aus dem IDM-Fahrerlager. Egal aus welcher Klasse, egal ob Mechaniker, Teamchef, Reifenmonteur oder Koch. Man braucht lediglich ein Fahrrad.

«Wir werden alle zusammen für eine Stunde mit dem Rad am Schleizer Dreieck fahren», erklärt Mackels seinen Plan, «gefahren wird im Kaffeefahrt-Rhythmus, einfaches Fahren, um alle zusammen zu bleiben. Ich habe gesehen, dass viele Fahrer während des Rennwochenendes in Most mit dem Fahrrad unterwegs waren. Also dachte ich, es wäre toll, am Donnerstagabend in Schleiz gemeinsam zu fahren.»

«Es ist immer einfacher, im Peloton zu fahren», versichert der begeistert Radler Mackels, der schon während des Lockdowns beim 24-Stunden-Rennen auf der Rolle teilgenommen hat, «und es ist eine gute Gelegenheit, sich während des Radfahrens zu einem kurzen Gespräch zu treffen.»

«Wir sehen uns am Donnerstag den 22. Juli 2021, 18.30 Uhr Ende der Boxengasse von Schleiz», ruft Mackels auf, dessen Veranstaltung auch bei Facebook zu finden ist.