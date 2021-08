IDM Assen 2021: Der Plan für Freitag

In Assen schläft man gerne ein wenig länger. Daher geht es mit den Trainings erst ab 9 Uhr los. Neben den IDM-Klassen ist auch der bLU cRU Cup und der Northern Talent Cup dabei. Für die IDM beginnt die Saison 2021 Teil 2

Die IDM-Klassen müssen in den Niederlanden mit zwei Freien Trainings, die IDM Sidecar sogar nur mit einem, klarkommen. Am Nachmittag stehen bereits die ersten Qualis an. Damit beginnt für die IDM die zweite Hälfte der auf sechs Renn-Wochenenden geschrumpften Saison. Lausitz- und Sachsenring wurden ein Opfer der dritten Corona-Welle, Nürburgring fiel nach der Unwetter-Katastrophe aus, nachdem das Fahrerlager in die Kommandozentrale der Hilfskräfte von THW und Rotem Kreuz umfunktioniert worden war. Nach Assen hat die IDM noch den Red Bull Ring und den Hockenheimring auf dem Zettel.

Freitag der Dreizehnte

«Der Freitag der 13. gilt im Volksglauben als ein Tag, an dem besonders viele Unglücke passieren können», ist bei Wikipedia zu lesen. «Die irrationale Furcht vor einem Freitag dem 13. wird auch als Paraskavedekatriaphobie bezeichnet. Diese Phobie kann im Einzelfall so weit führen, dass davon betroffene Personen geplante Reisen und Termine absagen oder sich an einem Freitag, dem 13. nicht aus dem Bett trauen.

Auswertungen von Unfalldaten haben ergeben, dass sich an einem Freitag, dem 13. nicht mehr Verkehrsunfälle mit schwerem Sachschaden ereignen als an einem Freitag, dem 6. oder 20.» Alle IDM-Piloten haben die Reise nach Assen angetreten und im Bett liegengeblieben ist vor dem ersten freien Training auch niemand. «Das solltest du heute nicht tun», titulierte die Zeitung Morgenpost bezüglich des vermeintlichen Pech-Datums. «Auf eine Leiter steigen. Nach schwarzen Katzen Ausschau halten. Trampolin springen. Mädels im Park angaffen. Tee trinken. Draußen essen. Abtanzen. In Pfützen springen.» Die IDM-Teilnehmer in Assen können den Tag ganz beruhigt angehen. Von Motorrad fahren ist da nicht zu lesen.

Das nächste mögliche Training an einem Freitag, den 13. August kann man in Assen erst wieder im Jahr 2027 genießen.

Das Wetter

In Assen gibt es am Morgen mehr Wolken als Sonne und die Temperatur liegt bei 15°C. Später überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei Höchstwerten von 22°C. Abends ist es in Assen überwiegend dicht bewölkt und die Temperaturen liegen zwischen 17 und 19 Grad. In der Nacht ist es wolkig und die Temperatur fällt auf 14°C. Mit Böen zwischen 23 und 43 km/h ist zu rechnen. Heute gibt es bis zu 4 Sonnenstunden. Sonnenaufgang: 06.11 Uhr. Sonnenuntergang: 21.04 Uhr. (Quelle: wetter.com)

Der Stream

Am Freitag gibt es noch nichts auf dem Live-Stream zu sehen. Der Bildschirm bleibt bis Samstagnachmittag dunkel. Wie schon in Schleiz muss die IDM auch in Assen ohne Moderator Eddie Mielke auskommen. «Das Finale der ABB Formula E findet dieses Wochenende in Berlin statt», schreibt er. «Und ich werde mal wieder standesgemäß meine Dienstreise nach Berlin antreten. Dieses Wochenende mit dem neuen Audi RS e-tron GT. Die gesamte Action wie immer live ran SAT.1.»

Die Tabelle IDM SBK

1. Dominic Schmitter 85

2. Ilya Mikhalchik 79

3. Valentin Debise 75

4. Bastien Mackels74

5. Vladimir Leonov 68

6. Julian Puffe 62

7. Luca Grünwald 61

8. Alessandro Polita 57

9. Marc Moser 48

10. Markus Reiterberger 45

11. Florian Alt 32

12. Philipp Steinmayr 28

13. Nico Thöni 23

14. Marco Fetz 21

15. Jan Mohr 20

Die Tabelle SSP 600

1. Patrick Hobelsberger 126

2. Valentin Debise 96

3. Max Enderlein 67

4. Glenn van Straalen 58

5. Martin Vugrinec 57

6. Rob Hartog 57

7. Christoph Beinlich 54

8. Dino Iozzo 45

9. Marcel Brenner 32

10. Andreas Kofler 30

11. Kevin Wahr 29

12. Melvin Van der Voort 27

13. Jan-Ole Jähnig 22

14. Colin Velthuizen 22

15. Thomas Gradinger 20

Tabelle SSP 300

1. Lennox Lehmann 126

2. Dirk Geiger 94

3. Marvin Siebdrath 82

4. Luca de Vleeschauwer 80

5. Micky Winkler 69

6. Walid Kahn-Soppe 57

7. Toni Erhard 49

8. Troy Beinlich 45

9. Twan Smits 36

10. Mate Szamado 31

11. Oliver Svendsen 29

12. Sven Doornenbal 27

13. Leo Rammerstorfer 23

14. Lucy Michel 17

15. Angelo Licciardi 16

Der Zeitplan für Freitag den 13.

09.00 bis 09.20 Uhr FT bLU cRU Cup

09.25 bis 09.50 Uhr FT IDM SSP 600

09.55 bis 10.15 Uhr FT IDM SSP 300

10.25 bis 10.55 Uhr FT IDM SBK

11.00 bis 11.30 Uhr FT NTC

11.35 bis 11.55 Uhr FT IDM Sidecar

12.40 bis 13.00 Uhr FT bLU cRU Cup

13.05 bis 13.35 Uhr FT IDM SSP 600

13.40 bis 14.05 Uhr FT IDM SSP 300

14.15 bis 14.45 Uhr FT NTC

14.55 bis 15.30 Uhr FT IDM SBK



15.35 bis 15.55 Uhr Q1 bLU cRU Cup

16.05 bis 16.30 Uhr Q1 IDM SSP 600

16.35 bis 17.00 Uhr Q1 IDM SSP 300

17.10 bis 17.40 Uhr Q1 NTC

17.45 bis 18.05 Uhr Q1 IDM Sidecar