IDM RBR: Tribüne Eintritt frei, Fahrerlager zu

Die IDM zeichnet sich durch große Fan-Nähe aus. War das Fahrerlager in Assen noch frei zugänglich, blieben die Tore des Fahrerlagers am Red Bull Ring geschlossen. Für Hockenheim noch keine Infos zu finden.

Die Wettervorhersagen für das IDM-Wochenende auf dem Red Bull Ring waren von Anfang an bescheiden. Die Rennsport-Fans aus der Umgebung hatten mit dem Doppel-Event der MotoGP an zwei aufeinander folgenden Wochenenden Anfang August schon eine ordentliche Portion Motorsport abgegriffen. Für Fans aus Deutschland ist die Steiermark nicht gerade ums Eck und am kommenden Wochenende geht es mit der DTM in Spielberg bereits hochkarätig weiter. Nebenher winkt bei regnerischem Wetter noch ein Rennsonntag mit der MotoGP aus Silverstone per Bildschirm. Parallel kann man die IDM per Live-Stream von Anfang bis Ende mitverfolgen. Viele Gründe, das Haus nicht zu verlassen. Mit einem Ansturm von Fans war realistisch betrachtet am Red Bull Ring nicht zu rechnen.

«Fans dürfen endlich wieder ins Fahrerlager», feierten dieser Tage die DTM-Anhänger. Das ist die frohe Botschaft vor dem fünften Rennwochenende der DTM vom 03. bis 05. September auf dem Red Bull Ring. Fast zwei Jahre ist es her, dass beim DTM-Finale im Oktober 2019 zuletzt den Zuschauern der Zugang zum Fahrerlager möglich war. Am Red Bull Ring ist das Fahrerlager an allen drei Tagen, also von Freitag bis Sonntag, für Zuschauer geöffnet. Wer eine Eintrittskarte besitzt, erhält unter Berücksichtigung der 3G-Regelung Zugang ins innerste Areal der Rennstrecke im österreichischen Spielberg.

Für IDM-Fans dagegen blieb das Fahrerlager an diesem Wochenende geschlossen. Für die zahlreichen Piloten aus Österreich war dies eine eher weniger erfreuliche Nachricht, da der Besuch auf dem Red Bull Ring die einzige Chance ist, sich ihren Sponsoren halbwegs heimatnah zu präsentieren. Als Trost gab es für die Gäste den kostenlosen Zugang zur Steiermark-Tribüne.

Die genauen Hintergründe für ein IDM-Fahrerlager ohne Fans ließ sich nur auf Umwegen klären. Auf Anfrage beim Streckenbetreiber, kam folgende Antwort: «Vielen Dank für Ihre Anfrage. Die Entscheidung bzgl. Fahrerlager-Zugang liegt bei den jeweiligen Rennserien. Wir bitten Sie höflich, sich diesbezüglich direkt an die betreffenden Rennserien zu wenden. Vielen Dank und beste Grüße, das Team vom Red Bull Ring.»

Vermutungen geisterten dann noch von einem IDM-Offiziellen unter anderem im Racing4Fun-Forum. «Der Eintritt zur Steiermark-Tribüne ist kostenlos(!), die anderen Tribünen sind wohl geschlossen. Fahrerlagerzugang müsste man im Einzelfall erfragen unter idm@actionteam.de, da die Personenzahl vermutlich begrenzt ist.»

«Auf dem Red Bull Ring ist die Steiermark-Tribüne geöffnet. Der Besuch ist kostenlos. Aus diesem Grund gibt es kein Kartenkontingent und ohne Karte ist der Besuch im Fahrerlager nicht möglich», kam als Erklärung vom IDM-Promoter.

Aufgedröselt bedeutet das: Durch die Öffnung der Tribüne mit freiem Zugang ohne ein Ticket, entfällt auch so einiges an bürokratischem und finanziellem Aufwand. Es müssen keine Tickets gedruckt, verkauft und kontrolliert werden. Vor allem die Kontrollen im Rahmen der 3G-Regeln, die am Red Bull Ring gelten und beim Zugang zum Fahrerlager von Mitarbeitern des Red Bull Rings genau kontrolliert wurden und werden. Mit dem Nachweis getestet, genesen oder geimpft, erhielten die Teilnehmer bei der Anreise ein entsprechendes Armband, das jederzeit zu tragen ist.

Realistisch betrachtet eine sinnvolle Entscheidung. Denn ein Riesen-Ansturm der Fans war bei der aktuellen Lage, siehe Textanfang, nicht zu erwarten und eine Öffnung des Fahrerlagers wäre wahrscheinlich bei der Kosten-Nutzen-Rechnung klar durchgefallen. Stattdessen entschied man sich für das Schnupper-Angebot mit dem kostenlosen Tribünen-Zugang. Bei klarer Kommunikation eigentlich keine große Sache.