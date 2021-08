IDM Red Bull Ring 2021: Die Pläne für Sonntag

Volles Programm wird am Sonntag auf der Strecke in Österreich geboten. Auf der Steiermark-Tribüne sind Fans willkommen, bei freiem Eintritt. Das Wetter ist durchwachsen, aber die Fahrer sind startklar.

Die Fahrer der IDM Supersport 600 und der IDM Sidecar haben ihr jeweils erstes Rennen bereits am Samstag absolviert. Genauso die Nachwuchspiloten des Northern Talent Cup und des Austrian Junior Cup. Alle sind heute nochmal an der Reihe. Dazu kommen zwei Läufe in der IDM Supersport 300, der IDM Superbike und des bLU cRU Cup.

Der Stream

Dank der nicht gerade berauschenden Wetter-Aussichten in Deutschland und Österreich kann man es sich ohne schlechtes Gewissen vor dem Fernseher und dem Lap-Top, Rechner oder Tablet bequem machen und sich die volle Dröhnung Motorsport geben. Mit dem einen Auge MotoGP und mit dem anderen IDM im Live-Stream. Tommi Deitenbach, Lukas Gajewski und Danijel Peric begleiten die Zuschauer durch den IDM-Tag, los geht’s um 9.20 Uhr. Es werden alle Rennen gezeigt.

Das Wetter

In Zeltweg wechseln sich vormittags und auch am Nachmittag Wolken und Sonne ab bei Temperaturen von 7 bis 16°C. Am Abend stören in Zeltweg nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel bei Werten von 10 bis zu 13°C. In der Nacht ist es locker bewölkt bei Tiefsttemperaturen von 5°C. Mit Böen zwischen 5 und 28 km/h ist zu rechnen.

Heute gibt es bis zu 4 Sonnenstunden. Sonnenaufgang um 06:16 Uhr, Sonnenuntergang um 19:46 Uhr. Die Regenwahrscheinlichkeit wird zeitenweise mit bis zu 85 Prozent angegeben. (Quelle. Wetter.com)

Die IDM Supersport

Das Ergebnis vom Vortag beim Rennen der IDM Supersport 600 dürfte vor allem IDM-Leader Patrick Hobelsberger das Abendbrot ordentlich vermiest haben. Er war hinter seinem härtesten Gegner in Sachen Titelkampf Valentin Debise und hinter Kevin Wahr, Thomas Gradinger und Soma Görbe nur Fünfter geworden. Punkte erhielt der Bayer für Platz 4. Damit hatte sich der mögliche vorzeitige Titelgewinn am Sonntag erledigt. 30 Punkte Vorsprung hatte Hobelsberger vor dem Rennen, Debise ließ diesen mit seinem Sieg um 12 Punkte auf 18 Zähler schrumpfen. Bei einem Sonntagssieg von Hobelsberger und einem Nuller von Debise läge Hobelsberger um 43 Punkte vor dem Franzosen. Zu wenig, um den Titel klarzumachen. Die Entscheidung fällt beim Finale in Hockenheim.

IDM-Regelkunde

Der Südafrikaner Dino Iozzo hat in diesem Jahr noch nicht oft die Zielflagge in der IDM Supersport 600 gesehen. Mehr als einmal war er im Kies gelandet. Am Samstag ging das Rennen für ihn mit der Schwarzen Flagge zu Ende. Damit lernte er das Reglement auf die harte Tour kennen. «Ahhh, wenn man schon mal kein Glück hat», erklärte er anschließend. «Wir hatten im Qualifying zu kämpfen, was uns auf P17 brachte, aber ich behielt mein Selbstvertrauen, als das Wetter vor dem Rennen umschlug. Ich startete von P17 und kämpfte mich innerhalb von acht Runden auf Platz 5 vor. Es sah gut aus, bis ich die schwarze Flagge bekam. Ich hatte einen Frühstart hingelegt und anscheinend gibt es in dieser Meisterschaft keine Long-Lap-Penalty, sondern nur eine Durchfahrtsstrafe. Mein Rennen endete leider, obwohl ich wusste, dass ich um mehr hätte kämpfen können. Es ist so frustrierend, ich will nicht lügen, aber das Einzige, was wir tun können, ist, das Positive mitzunehmen, wovon es reichlich gibt, und mich für den Sonntag aufzupäppeln. Es tut mir leid für mein Team. Das ist nicht das, was wir wollten.»

Der Zeitplan für Sonntag 29.8.2021

08.30 bis 09.10 Uhr Warm-up



09.30 Uhr Rennen 1 bLU cRU Cup

10.15 Uhr Rennen 1 IDM Superbike

11.10 Uhr Rennen 2 NTC

13.15 Uhr Rennen 1 IDM SSP 300

14.05 Uhr Rennen 2 IDM SSP 600

14.45 Uhr Rennen 2 AJC

15.30 Uhr Rennen 2 IDM Superbike

16.10 Uhr Rennen 2 bLU cRU Cup

16.50 Uhr Rennen 2 IDM SSP 300

17.30 Uhr Rennen 2 IDM Sidecar