Debise raus, Mikhalchik und Hobelsberger IDM-Meister

Auch so wird manchmal eine Meisterschaft entschieden. Valentin Debise hat sich bei der WM in Magny Cours verletzt und fehlt beim Finale in Hockenheim. Ilya Mikhalchik und Patrick Hobelsberger uneinholbar vorne.

«Gute Besserung», postete unlängst das Supersport WM-Team GMT94. Dort hatte der Franzose Valentin Debise in Magny Cours nach Most seinen zweiten Wild Card-Einsatz fahren wollen. Doch nach dem Start ins Rennen und einer Kollision war schnell Schluss und anschließend war Debise mit eingegipstem Arm erschienen. Jetzt kam die traurige Wahrheit raus. Eine Radiusfraktur wirft den Piloten aus der Bahn. «Die Ärzte empfehlen eine 4-wöchige Pause, um seine Radiusfraktur auszuheilen», erklärt das WM-Team. «Der französische Supersport Meister von 2021 hatte einige hervorragende Trainings absolviert. GMT94 wird ihm eine zweite Chance vor dem Ende der Saison geben, sobald er wieder vollständig genesen ist.»

Am Mittwoch den 8. September äußerte sich auch Debise erstmals öffentlich. Vorher hatte er sich mit Kawasaki-Mann Karsten Haufe und seinem Teamchef Emil Weber abgestimmt. Doch nichts führt an dem Umstand vorbei, dass Debise in Hockenheim nicht beim Finale dabei sein wird. Und damit für Kawasaki und das Team Weber Motos die Titel in der IDM Superbike und der IDM Supersport 600 futsch sind. Als Jäger waren die Chancen von Debise, der auch noch Chancen auf den Titel in der Französichen Superbike-Meisterschaft gehabt hätte, nicht riesig, aber durchaus vorhanden.

«Ich habe mir Zeit gelassen, bevor ich meine Entscheidung mitteile», so Debise, «weil ich das Nutzen-Risiko-Verhältnis in Anbetracht der Termine und meiner Handgelenksverletzung abwägen wollte. Ich würde mit einer 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit für den Rest meines Lebens leiden, wenn nochmals etwas passiert. Deshalb habe ich mich entschlossen, nicht am Finale der Französischen Meisterschaft und auch nicht der IDM teilzunehmen. Ich bin noch dabei beim Titel in der IDM 600 und der IDM 1000 und auch bei der FSBK. Es wäre schön gewesen, noch ein paar Titel mehr zu holen, aber im Moment ist es mein Handgelenk, das entscheidet.»

Damit sind die IDM-Entscheidungen bereits mehr zwei Wochen vor dem Finale in Hockenheim entschieden. Herzlichen Glückwunsch an Ilya Mikhalchik vom Team EGS-alhpa-Van Zon-BMW zu seinem dritten IDM-Superbike-Titel und an Patrick Hobelsberger vom Team Bonovo Action/MGM Performance. Mit der Absage von Debise liegen beide uneinholbar vorne.

«Trotz alledem werde ich mich daran erinnern», so Debise, «dass ich in diesem Jahr 30 Mal auf dem Podium stand und 23 Rennen gewonnen habe. Wer kann da schon enttäuscht sein?»

IDM Superbike: Punktestand nach 10 von 12 Rennen

1. Ilya Mikhalchik 165

2. Valentin Debise 125

3. Florian Alt 112

4. Luca Grünwald 111

5. Bastien Mackels 109

IDM Supersport 300: Punktestand nach 10 von 12 Rennen

1. Patrick Hobelsberger 200

2. Valentin Debise 174

3. Glenn van Straalen 119

4. Max Enderlein 108

5. Rob Hartog 90