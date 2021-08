IDM-Meister-Matchball für Mikhalchik und BMW

Viel fehlt nicht mehr zu Titel Nummer 3. Nach dem IDM Superbike-Wochenende auf dem Red Bull Ring reist Ilya Mikhalchik mit 40 Punkte Vorsprung zum Finale nach Hockenheim. Entscheidung fällt Ende September.

Dicke Wolken und unbeständiges Wetter, mit dem stetigen Wechsel zwischen trocken und nass, ließen die Fahrer des EGS-alpha-Van Zon-BMW Teams bei ihrem Besuch auf dem Red Bull Ring, dem vorletzten Wochenende in der IDM Superbike, nicht wirklich relaxen. Unter ihnen auch der Ukrainer Ilya Mikhalchik, der sich anschickt, seinen dritten Titel in der Meisterschaft zu holen.

Mikhalchik, für den der Besuch auf der Strecke der erste überhaupt war, stürzte im regennassen Qualifying am Samstag und konnte sich am Ende mit seiner Zeit aus dem ersten Qualifying den vierten Startplatz für das erste Rennen sichern. Die beiden Rennen beendete der BMW-Pilot auf den Plätzen 3 und 2.

In Lauf 1 hatte sich auf den letzten Metern noch Markus Reiterberger an ihm vorbeigedrängelt. An der Spitze war dagegen Florian Alt, ebenfalls mit einer BMW M wie die beide anderen Kollegen unterwegs, unschlagbar und holte beide Siege. Ein Umstand, der dem ehrgeizigen Ukrainer ein wenig die Red-Bull-Suppe versalzte. Denn sprudelte es bei den beiden Sieger-Interviews in Assen nur so aus ihm heraus, lobte er noch die schöne Strecke, das schöne Wetter und seine schöne Freundin und überhaupt das schöne Leben, ging die Zeremonie in der Steiermark der Platzierung entsprechend ruhiger über die Bühne.

«Natürlich bin ich glücklich», beteuerte Mikhalchik, der seine Führung in der Meisterschaft vor dem Finale in Hockenheim weiter ausbauen konnte. «Wir haben dieses Wochenende ganze Arbeit geleistet, besonders vom Samstag auf den Sonntag. Ich hatte während des Qualifyings ein paar Probleme und bin auch gestürzt, was für mich sehr ungewöhnlich ist. Aber selbst damit waren wir gut vorbereitet und ich bin in einer guten Gruppe mitgefahren und konnte mit um den Sieg kämpfen. Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit dieses Wochenende. Ich führe die Meisterschaft an und freue mich auf die letzten beiden Rennen der Saison auf dem Hockenheimring.»

«Das Wochenende ist sehr gut gelaufen», betont auch sein Teamchef Werner Daemen. «Ich bin sehr zufrieden. Im ersten Rennen stand Ilya auf dem Podium, das ist sehr gut für die Meisterschaft. Ilya ist Zweiter geworden hinter Florian Alt, der dieses Wochenende zweifellos der Beste war. Der Titel rückt in greifbare Nähe. Es ist jetzt auf alle Fälle möglich, die Meisterschaft ein drittes Mal mit Ilya zu gewinnen und das ist ganz klar unser Fokus und unser Ziel.»

Stand der IDM Superbike nach 10 von 12 Rennen

1. Ilya Mikhalchik 165

2. Valentin Debise 125

3. Florian Alt 112

4. Luca Grünwald 111

5. Bastien Mackels 109

6. Vladimir Leonov 106

7. Dominic Schmitter 85

8. Julian Puffe 80

9. Marc Moser 78

10. Alessandro Polita 74