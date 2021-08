Florian Alt: IDM-Hauptgewinn am Red Bull Ring

50 Punkte für den Doppelsieg brachte Florian Alt vom Team Wilbers BMW Racing von der Österreich-Reise der IDM Superbike mit nach Hause. Damit lieferte er sein erfolgreichstes IDM-Wochenende seit Jahren ab.

Was für ein Wochenende. Beim Comeback IDM auf dem Red Bull Ring jagte im Wilbers-BMW-Racing-Team ein Highlight das andere. Verursacher war Florian Alt. Der Nümbrechter präsentierte sich und die BMW M 1000 RR in Bestform. Lohn der Mühen: Pole Position und zwei Siege in der IDM Superbike 1000. Dazu kommt der Sprung auf Platz 3 in der Gesamtwertung der Königsklasse.

Eine halbe Sekunde Vorsprung trennte Alt im Qualifying vom Rest des Feldes. Im ersten Lauf gewann der 25-Jährige den Start, fiel danach aber fünf Positionen zurück, um von dort erneut durchzustarten. In der siebten Runde seiner Aufholjagd knackte der Wilbers-Pilot auch den Meisterschaftsführenden Ilya Mikhalchik an der Spitze. Alt fuhr zu diesem Zeitpunkt satte sieben Zehntelsekunden schneller als der Ukrainer. Dieser versuchte später noch einen Angriff auf Alt, doch er ging daneben. Nach 16 Runden konnte im Wilbers-Team der erste Saisonsieg gefeiert werden.

«Jetzt sind wir endlich belohnt worden», meinte der strahlende Sieger. «Der Anfang war spannend. Im letzten Sektor fielen richtig große Regentropfen. Ich hatte mehrere Rutscher und hatte eigentlich auf einen Abbruch des Laufes gehofft, aber das ist nicht passiert. Also musste ich meine verlorenen Plätze wieder gutmachen.»

Im zweiten Lauf musste er als Sieger des ersten Laufes nach den Regeln des Reverse Grids von der neunten Position und damit aus der dritten Startreihe losfahren. Kein Problem für Florian Alt. Nach sechs Runden war er mit Schwung an die Spitze gerast. Erneut versuchte Ilya Mikhalchik den Deutschen unter Druck zu setzen, letztlich ohne Erfolg. «Ich musste in den letzten zwei Runden das Tempo aber anziehen», meinte Alt. Dass er in der Gesamtwertung innerhalb weniger Stunden vom zehnten auf den dritten Platz nach vorn gerückt ist, ändert die Pläne des Wilbers-BMW-Racing-Teams für das große Finale in Hockenheim vom 24. bis 26. September grundlegend. Von seiner Position aus kann Alt nämlich jetzt sogar noch Vize-Meister werden. Das ist das neue Ziel.

In Hockenheim will auch Team-Junior Marco Fetz seinen Kollegen unterstützen. Er hatte sich bei der IDM-Runde in Assen vor zwei Wochen den Oberschenkel gebrochen, möchte beim Finale aber anwesend sein.