Kawasaki sammelt Geld für mehr Zweiradsicherheit

Kawasaki unterstützt MEHRSI für weiteren Unterfahrschutz an Leitplanken. Der Hersteller ist auch Teil des IDM Sponsorpools und unterstützt fleißig das Superbike-Team des Schweizers Emil Weber. Roadshow Teil der IDM.

Auch in diesem Jahr waren die Roadshow-Teams in ganz Deutschland unterwegs, um möglichst vielen Motoradfahrern kostenlose Testfahrten auf aktuellen Modellen von Kawasaki zu ermöglichen. Zu sehen und zu fahren waren die Motorräder unter anderem auch beim IDM-Finale auf dem Hockenheimring.

Aber nicht nur das: Bei den Veranstaltungen 2021 wurden Spenden in Höhe von 4.484 Euro für die gemeinnützige Organisation MEHRSi gesammelt. MEHRSi sorgt seit Jahren dafür, dass gefährliche Leitplanken durch einen Unterfahrschutz entschärft werden. Bei allen Roadshow-Terminen gilt schon seit 2020 die Regel: Eine Probefahrt pro Tag ist kostenlos. Für jede weitere Probefahrt wurden auch in diesem Jahr 10 Euro als Spende für MEHRSi fällig, die die Fahrer direkt in die bereitstehende Sammeldose stecken konnten. Zusätzliche Spenden waren selbstverständlich ebenfalls willkommen – wie übrigens auch jetzt und jederzeit an das Spendenkonto, das unter mehrsi.org zu finden ist.

Monika Schwill, Gründerin und Geschäftsführerin von MEHRSi, freute sich riesig, als sie Anfang November den Spendenscheck von Kawasaki entgegennehmen konnte: «In zwei Jahren hat Kawasaki bereits rund 11.000 Euro für MEHRSi gesammelt. Das hilft uns, die Sicherheit für Biker Stück für Stück zu verbessern. Vielen Dank an alle, die schon dazu beigetragen haben. Das gilt auch für das Engagement der Roadshow-Teams!»

Martin Driehaus, Marketingleiter von Kawasaki Deutschland, übergab den Scheck im Beisein vieler Roadshow-Mitarbeiter: «Wir alle sind davon überzeugt, dass die Arbeit von MEHRSi jede Unterstützung verdient hat. Deshalb wollen wir daran festhalten, bei unseren Roadshow-Terminen 2022 wieder möglichst viel Geld für den guten Zweck zu sammeln. Schließlich lieben wir alle das Motorradfahren, und die Arbeit von MEHRSi kommt uns allen zugute.»

Sicher macht die Roadshow auch wieder bei dem einen oder anderen IDM-Termin Station. Wer 2022 auf der Rennstrecke mit einer Kawasaki zu sehen ist, steht bisher noch nicht fest.