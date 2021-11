Markus Reiterberger in der IDM-EWC-Klemme

Einen Vertrag für die Langstrecken-WM hat der dreifache IDM-Superbike-Champion in der Tasche. Viele Fans wünschen sich Reiterbergers Rückkehr in der IDM. Doch die erste Überschneidung taucht auf.

Beim IDM-Finale am Hockenheimring drehte ein gutgelaunter Markus Reiterbeger am Gasgriff seiner M-BMW und kassierte souverän den Doppelsieg. Auch der Zuspruch und das Interesse der Fans am Bayern ist ungebrochen. Für die IDM wie schon in der Vergangenheit ein Gewinn und nicht wenige würden Gefallen daran finden, wenn der dreifache Meister erneut in die IDM einsteigt. «Markus fühlt sich hier wie zuhause», beurteilte damals auch sein Manager Werner Daemen das Verhältnis von Fahrer und nationaler Meisterschaft. Wenn es passt, können wir drüber nachdenken. EWC ist fix.»

Den Vertrag für die Langstrecken-WM im offiziellen BMW-Team hat Reiterberger schon längst unterschrieben. «Auch das ist für Markus wie Zuhause», weiß Daemen, der das IDM- und das EWC-Team mit Hersteller BMW leitet. «Dort habe ich ihn endlich wieder als den Markus erlebt, den ich kenne. Er war glücklich, hat gelacht, und abends kann man da auch mal ein Bier trinken. Auch wenn es da ansonsten extrem professionell zugeht.»

Auch wenn sich viele Fans wünschen, Markus Reiterberger erneut in der Superbike-WM zu sehen, steht das auf der To-Do-Liste des BMW-Piloten eher nicht ganz oben. Lange genug hatte es gedauert, bis sich Reiterbeger nach den schwierigen WM-Einsätzen in der Vergangenheit auch mental wieder erholt hatte. Einen Seelenfrieden, den er wahrscheinlich nicht durch die krampfhafte Suche nach einer WM-Option gefährden will. «Beim Blick auf die EWC sehe ich ein großes Interesse», erklärt Daemen. «Wenn ich das mit anderen Serien vergleiche, haben sie dort die meisten Zuschauer und medial viel Aufmerksamkeit.»

Gerne will Reiterberger in Absprache mit Daemen neben der EWC auch Sprint-Rennen fahren, um seinen persönlichen Grund-Speed hochzuhalten. «IDM könnte sein», überlegt Daemen laut. «Die Möglichkeiten für die Superbike-Meisterschaft in Asien ist bei der nach wie vor bestehende Corona-Lage nicht einfach.»

«Mit dem IDM-Titel wird es jedes Jahr schwieriger, denn alle wollen ihn schlagen», erläutert Daemen. Schwierig wird es auch durch die erneute Terminüberschneidung zwischen EWC und IDM. Anfang Juni 2022 gastiert die IDM in Oschersleben, die EWC in Spa-Francorchamps, der belgischen Heimat des BMW-EWC-Teams. Drei Mal darf man raten, wem die die Piloten den Vorzug geben werden. Mehr Termine als den für das 24-Stunden-Rennen in Belgien haben die EWC-Organisatoren noch nicht veröffentlicht, also besteht noch weiteres Gefahren-Potential in Sachen Terminüberschneidungen.

Termine IDM 2022

06.-08.05. Lausitzring

02.-05.06. Motorsport Arena Oschersleben

22.-24.07. Schleizer Dreieck

12.-14.08. Assen

tba. tba.

23.-25.09. Hockenheimring