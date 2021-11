Ilya Mikhalchik mit Deal der besonderen Art

Der IDM Superbikemeister vom Team EGS-alpha-Van Zon-BMW ist kein Typ für halbe Sachen. Auch privat macht der Ukrainer den Deckel drauf und verlobt sich mit seiner Lebensgefährtin Milana.

Die Wandlung, die der Ukrainer in diesem Jahr vollzogen hat, war auch auf dem IDM-Siegerpodest spürbar. Denn der ansonsten zumindest nach außen eher verschlossene Ilya Mikhalchik wurde in diesem Jahr auf jedem Rennen von seiner Lebensgefährtin Milana begleitet und bekam das Dauergrinsen nur schwer aus dem Gesicht. Alleine das Interview auf dem IDM-Live-Stream-Kanal nach seinem Doppelsieg im niederländischen Assen ist sehenswert. Der 25-Jährige schwärmte bald mehr über seine Freundin als über sein Motorrad.

Jetzt ging es nach der Saison in den Urlaub nach Dubai. Mikhalchik nutzte die Gunst der Stunde und machte seiner Liebsten einen Antrag, den Ring hatte er im Gepäck dabei. Und Milana, Model und Influenzerin, sagte Ja. Wenige Tage später wurde der ganz spezielle Deal auch bei Instagram bekanntgemacht. Er mit seinen 61.000 Followern, sie mit bald 56.000. «Wir haben uns unter Millionen gefunden», so Milanas Kommentar.

Der Ukrainer ist seit 2018 in der IDM Superbike unterwegs und konnte bereits drei Titel kassieren. Im nächsten Jahr peilt er den Titel in der Langstrecken-Weltmeisterschaft an. Ein Deal für die IDM 2022 hat er mit Werner Daemen noch nicht geschlossen. Doch ein Wiedersehen ist nicht ausgeschlossen. «Ich bin stolz auf ihn», beschreibt Daemen seine Glückwünsche. «Er hat große Schritte vorwärts gemacht. Persönlich aber auch als Fahrer. Ich schätze, er hat das richtige Mädchen gefunden und so wird ihn das auch in seiner Karriere voranbringen.»