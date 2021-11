Eddie Mielke: Stream ist Mondlandung ohne Sauerstoff

Seine Leidenschaft für Motorsport und da vor allem für die Zweiräder ist bei Edgar Mielke auch nach Jahrzehnten ungebrochen. Wenn die Termine passen, gast er verbal auch beim IDM-Live-Stream an.

Wenn man Eddie Mielke an einem IDM-Sonntagmorgen das Mikro in die Hand drückt, schafft er es, in einem Zug bis zum letzten Rennen durchzumoderieren. Er hüpft von Startaufstellung zur Siegerehrung und wieder zurück und entlockt unterwegs dem einen oder anderen Teamchef noch die neuesten News, um sie den Zuschauern vorm Bildschirm zu servieren. Mit dem Team von Radio Viktoria und Stephan Kraus mischt Mielke von Beginn an beim Stream mit und schafft es, auch mit schmalem Budget und einfachen Mitteln, eine stets professionelle und informative Sendung auf die Beine zu stellen. Bei SPEEDWEEK.com berichtet er von den speziellen Herausforderungen beim IDM-Stream.

SPEEDWEEK.com: Was war dein persönlicher IDM-Moment in der Saison 2021?

Eddie Mielke: «Mein IDM-Highlight waren die Fans in Hockenheim. Wahnsinn. Obwohl die wichtigen Titel vergeben waren, sind sie vorbeigekommen und haben einfach mal Motorsport gefeiert. Danke dafür.»

Was sind die speziellen Herausforderungen beim IDM-Stream?

«Ich bin ja als Sat1-DTM- und Formel E-Kommentator verwöhnt. Da habe ich Assistenten, Maske, Beleuchter etc. Die IDM ist basic. Ich weiß noch, wie Stephan Kraus und ich angefangen haben mit dem Stream. Mittlerweile ist der Stream etabliert. Aber immer noch ganz harte Arbeit. Alle, die mitarbeiten, arbeiten unter Kurs. Alle, die mitarbeiten, tuen es für die Sache. Das hat was. Mein Live-Kameramann Thomas ist mittlerweile ein Freund von mir. Ich würde mir noch mehr Aufmerksamkeit für den Stream von Seiten des Promoters und der Teams wünschen.»

Was macht den IDM-Stream für dich aus?

«Wie gesagt, ich komme ja vom Profi-TV. Der IDM-Stream ist dann ein wenig wie eine Mondlandung ohne Sauerstoff. Kleines Team, unfassbare Sendezeiten. Aber es macht Bock. Leidenschaft verbindet. Stephan Kraus wird viel zu wenig gewürdigt, dass er es geschafft hat, dem Promoter zu erklären, dass ein Stream notwendig ist. Was da aber hinter steckt an Arbeit, Personal und Engagement, das weiß kaum jemand. Ich bin stolz und happy, diesen Stream mit aufgebaut zu haben.»

Gibt es vergleichbare Jobs?

«Es gibt nix, was so arbeitsintensiv ist, wie ein IDM-Weekend. Wir betrachten es alle als Hobby. Deshalb tun wir uns das an.»