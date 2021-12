Markus Reiterberger: Tuning, Schleiz und Titelträume

Den Vertrag für die Langstrecken-WM 2022 hat der dreifache IDM-Champion bereits unterschrieben. Ob es in der IDM für Reiterberger weitergeht, ist noch offen. Aber die Ziele sind klar definiert. Der Sieg soll her.

Kurz vor den Feiertagen meldet sich Markus Reiterberger nochmals per Blitz-Interview. Kurze Fragen und kurze Antworten. Den ersten Test für die Langstrecken-Saison 2022 hat er mit seinem BMW-Team bereits in Valencia absolviert. Wo der Bayer im kommenden Jahr seine Sprint-Rennen absolvieren wird, ist noch offen. Ansonsten fühlt sich Reiterberger aktuell in seiner Haut, mit seinem EWC-Team, seinen Erfolgen in der Tuning-Szene und auch privat rundum wohl.

Bester Moment 2021?

Abgesehen vom Racing läuft es bei mir ganz gut und ich genieße den Erfolg in der Tuning Scene.

Bester Racing Moment 2021?

Das war ganz klar der Sieg in der EWC in Most.

Größter Unterschied zwischen S 1000 RR und M 1000 RR?

Die M ist deutlich besser im Turning.

EWC oder IDM?

Da möchte ich mich nicht festlegen. Beides!

Lustigster Moment 2021?

Das war sicher die After-Show-Party der IDM in Hockenheim.

Bester Fan-Moment 2021?

Das war auch in Hockenheim. Ein kleines Mädchen war sehr traurig, als sie ein paar Handschuh nicht gefangen hatte, die in die Zuschauer geschmissen wurden und hat geweint. Da hat sie mein Kumpel an der Hand genommen, in meine Box eingeladen und ich habe ihr ein paar Knieschützer von meiner Lederkombi abgemacht. Auf mein Motorrad durfte sie sich dann auch noch setzen. Die Kleine hat über das ganze Gesicht gestrahlt. Das war ein schöner Fan-Moment.

Beste Rennstrecke 2021?

Schleiz und Estoril

Bester Event 2021?

Definitiv Schleiz.

Bester Moment unter Team-Mates 2021?

Bei uns in der Box ist der Zusammenhalt auch nach einem Crash noch groß. Das finde ich gut.

Lieblingsessen?

Nudeln á la Reiti - ich mach mir da immer eine scharfe Öl-Knoblauch-Soße dazu. Einzigartig!

Lieblingsgetränk?

Das alkoholfreie Weißbier von Steiner ;-)

Vorsätze für 2021?

Langstrecken-Weltmeister und auch wieder Deutscher Meister zu werden.

Wünsche für 2021?

Ein normales Leben, ohne Corona!