IDM News: Aus Australien, Italien und Thüringen

Die Temperaturen steigen und parallel auch die Spannung auf die neue Saison. Immer mehr Fahrer positionieren sich und steigen in die heiße Phase der Vorbereitungen ein. Toparis, Puffe und Göttlich sind einige Beispiele.

Die ersten IDM-Rennen gibt es Anfang Mai auf dem Lausitzring zu sehen. Bis dahin wartet noch viel Arbeit bei den Aktiven. Neben Büro-Kram sind auch wieder praktische Übungen auf der Strecke auf dem Zettel.

Lesestoff

Die Erstellung der technischen und sportlichen Vorschriften für die IDM 2022 sind abgeschlossen und online auf der Website der Serie und auf der DMSB-Website verfügbar. Hinweis auf die Supersport-Klasse: In der IDM Supersport, bis letztes Jahr IDM Supersport 600, bleibt alles wie im Jahr 2019, bis auf die Zulassung von Supersport-Next-Generation-Motorrädern wie bei der Weltmeisterschaft 2022. Vorerst aber nur für Gaststarts, es sei denn, die betreffenden Marken erweitern den IDM-Sponsor-Pool. Für die Fertigstellung der Supersport-Regelungen wird aktuell noch auf die finalen Informationen der FIM gewartet.

Italien-Reise

Motocross-Trainingslager in Italien hieß es mal wieder für Julian Puffe, Jan-Ole Jähnig und Chris Beinlich. Ein Wochenende mit drei intensiven Tagen auf dem Crossmotorrad stand auf dem Plan. «In Dorno und Ottobiano fanden wir perfekte Bedingungen vor und konnten uns einiges von den Profis abschauen», berichtet Puffe, der sonst für das Team GERT54 in der IDM Superbike unterwegs ist. «Ich freue mich schon, top fit in die Saison zu starten.»

Sidecar-Nachwus

«Es gibt News», verkündete Lennard Göttlich, der gemeinsam mit Fahrer Uwe Neubert auch 2022 wieder im Sidecar unterwegs sein wird. «Zurück in der IDM und Titelverteidiger in der internationalen Sidecar-Trophy.» Damit kann sich der 17-Jährge endlich seinen Fans auch auf der Strecke im Rahmen der IDM Sidecar vorstellen. «Aufgrund der Regeländerung durch den Deutschen Motor Sport Bund DMSB beim Mindestalter können wir in dieser Saison in der IDM starten. Unser Hauptziel für 2022 bleibt die Titelverteidigung in der Internationalen Sidecar-Trophy.»

Thüringen-Trio

«Wir freuen uns», erklärt das Team Beinlich aus der Nähe des Schleizer Dreiecks, «mitteilen zu können, dass es für uns in gewohnter Konstellation in die zweite Runde geht.» Mit Toni Erhard, seines Zeichen Sachse, und Troy Beinlich in der IDM Supersport 300 und Christoph Beinlich in der IDM Supersport will das Team auch diese Saison Vollgas geben. «Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren», versichert das Team, «und wir freuen uns auf das erste Roll-out der Saison Mitte März in Spanien. Vielen Dank an unseren Hauptsponsor Roto-Store und alle Co-Sponsoren, die uns diese Saison wieder unterstützen und uns ermöglichen, die Saison auf die Beine zu stellen.»

Pause beendet

Der zweifache australische Supersport-Champion und ehemalige IDM Supersport-Pilot Tom Toparis plant für diese Saison eine Rückkehr in den heimischen Superbike-Sport, nachdem er wegen einer größeren Operation an seinem rechten Arm ein Jahr lang pausiert hatte. Das berichtet aktuell das Magazin Cycleonline aus Toparis‘ Heimat Australien. Der 21-jährige Toparis musste sich im März letzten Jahres einer Operation am Oberarmknochen unterziehen, um einen Wachstumsstillstand zu korrigieren, da die rechte Seite 76 mm länger ist als die linke. Die Verletzung zog er sich zu, als er 11 Jahre alt war, bei einem Motocross-Sturz, bei dem er sich den rechten Oberarmknochen und die Schulter brach und operiert werden musste. «Sicherlich war es eine seltsame Zeit, nachdem ich ein Jahr lang nicht gefahren bin - fünf oder sechs Jahre lang bin ich jedes Wochenende gefahren und dann hatte ich ein Jahr lang keine Motorräder im Allgemeinen», sagte Toparis auf Phillip Island gegenüber CycleOnline. «Ich bin jetzt wahrscheinlich drei oder vier Wochen davon entfernt, wieder ein Motorrad zu fahren. Es wird gut sein, auf meine 600er von vor zwei Jahren zu steigen und ein paar Tage zu fahren, einfach wieder einzusteigen, ich habe vor ein paar Wochen ein paar Reifen geschickt bekommen, also kann es losgehen.»

Honda-Treue

«Es wird Zeit, dass es losgeht. Eigentlich würde ich jetzt schon gerne starten», sagt Paul Fröde. Der IDM Superstockmeister von 2020 und Vizeklassenmeister von 2021 hat sich jetzt für die IDM Superbike eingeschrieben. Mit seinem Aufstieg kommt neben Luca Grünwald ein zweiter Honda-Fahrer in der Klasse ins Spiel. Am IDM-Frühjahrstest in Valencia in anderthalb Wochen nimmt der 19-jährige Hohenstein-Ernstthaler nicht teil. Die von Honda Deutschland gelieferten Fireblade sind noch in der Vorbereitungsphase – von der Einstellung der Elektronik bis hin zu den Sponsorenaufklebern und dem Finden eines geeigneten Teamnamens. «Wir stehen in den Startlöchern, müssen das Projekt aber noch ans Laufen bringen.» Paul Fröde war in den letzten drei Jahren der einzige Honda-Fahrer in der IDM Superstock 600-wertung und hatte immer einen Top3-Platz in der Gesamtwertung belegt.