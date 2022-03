Kiefer Racing: Drei IDM-Solo-Klassen plus Cortese

In der IDM Superbike ist wieder Björn Stuppi dabei. Aufsteigen wird Gabriel Noderer. Yves Stadelmann greift in der IDM Supersport an. Nachwuchsarbeit heißt es mit Michel Caspar Wieth in der IDM Supersport 300.

Das aus Bad Kreuznach stammende Team ist im Jahr 2022 in drei Klassen der Internationalen Deutschen Meisterschaft vertreten. In der Superbike 1000 wird neben dem Kühbacher Björn Stuppi, der 25jährige Gabriel Noderer aus Thalmässing den Platz auf einer BMW S 1000 RR im Kiefer Racing Team einnehmen. Während Björn Stuppi bereits im letzten Jahr mit der Crew in der Superbike 1000 unterwegs war, wird Gabriel Noderer aus der Supersport 600 kommend, sein erstes Jahr in dieser Klasse bestreiten.

Superbike-Duo

«Ich freue mich sehr», so IDM-Dauergast Björn Stuppi, «auch in diesem Jahr wieder mit Kiefer Racing an den Start zu gehen. Mit meiner Leistung im letzten Jahr war ich natürlich nicht ganz zufrieden. Ich habe mich im Team super wohlgefühlt und gemeinsam haben wir meine Zeiten verbessern können. Allerdings ist auch das gesamte Feld schneller geworden und die Konkurrenz war groß. Ich habe mich in der langen Pause gut vorbereitet und kann es nun nicht mehr erwarten, bis es endlich los geht. Mit meinem Team werde ich darum kämpfen weiter nach vorne zu kommen und ich weiß, wir werden in diesem Jahr noch erfolgreicher werden.»

Wie schon im Vorjahr wird auch eine zweite BMW vorbereitet. Jetzt allerdings nicht mehr für Luca Grünwald, sondern für den Franken Gabriel Noderer. «Ich freue mich in der Saison 2022 für das Team Kiefer Racing in der IDM zu starten», versichert auch er. «Kiefer Racing ist ein international erfolgreiches und renommiertes Team mit viel Erfahrung. Für mich ist das die beste Chance, mich weiterzuentwickeln. Schon beim ersten Treffen mit Jochen und Tina Kiefer merkte ich, dass die Chemie stimmt. Es gibt viel Gemeinsamkeiten und wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Mit der Truppe um Jochen werde ich den nächsten Schritt meiner Rennsport-Karriere gehen. Das Team hatte eine beeindruckende erste Saison in der Superbike mit vielen guten Ergebnissen. Da ich noch nie ein Superbike gefahren bin, wird es eine Herausforderung, mich schnellstmöglich zurechtzufinden und weiterzuentwickeln. Mein Ziel ist es, als SBK-Rookie einen möglichst guten Job auf der Strecke zu machen.»

Zwei Neuzugänge

Erstmals nach ihrem Einstieg in die IDM im letzten Jahr, wird sich das Team Kiefer auch in der mittleren und der kleinen Kategorie in der IDM engagieren. In der Supersport 600 freut sich das Team auf die Zusammenarbeit mit Yves Stadelmann aus Sempach-Station. Der 24jährige Schweizer war schon 2019 und 2021 ein fester Bestandteil der Supersport 600 in der IDM.

«Die vergangenen zwei Jahre war ich zusammen mit meinem Vater und zwei tollen Freunden auf eigene Faust ohne Unterstützung eines professionellen Teams in der IDM Superstock 600 und Supersport 600 unterwegs», berichtet der Schweizer. «Wir haben gut zusammengearbeitet und ich bin ihnen für den Einsatz sehr dankbar. Da das Niveau der Teams und der Fahrer in der IDM inzwischen so hoch ist, sind Top-Ergebnisse in dieser Konstellation fast nicht mehr realisierbar. Umso mehr freue ich mich, dieses Jahr mit Kiefer Racing antreten zu dürfen. Wir haben uns auf Anhieb super verstanden und die familiäre Atmosphäre des Teams gefällt mir sehr gut. Das technische Knowhow von Jochen und der ganzen Truppe wird mir bestimmt viel helfen. Wir sind überzeugt einen großen Schritt nach vorne zu machen und tolle Ergebnisse einzufahren. Nun bin ich top motiviert den ersten Test mit Kiefer Racing in Spanien zu absolvieren.» Auch in der Supersport 300 wird Kiefer Racing tätig und betreut in Kooperation mit Yamaha Motor Deutschland, den aus Klein - Nordende kommenden Michel-Caspar Wieth.

Sandro Cortese mit Überblick

«Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Plan umsetzen konnten, in der IDM Saison 2022 in mehreren Klassen an den Start zu gehen», meint abschließend Teamchef Jochen Kiefer. «Mit Björn Stuppi und Gabriel Noderer auf einer BMW S 1000 RR geht es für uns in der Superbike 1000 weiter. Den Platz auf einer Yamaha R6 nimmt Yves Stadelmann ein. In Kooperation mit Yamaha starten wir in dieser Saison mit unserem neuen Projekt Yamaha bLU cRU IDM by Kiefer Racing mit Michel-Caspar Wieth auf einer Yamaha R3. Auf die Zusammenarbeit mit Sandro Cortese, einer unserer ehemaligen Fahrer aus dem Jahre 2005 in der 125 WM GP, der als Teamkoordinatior das Projekt begleitet, freuen wir uns wirklich sehr.»