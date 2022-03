IDM-Test Valencia: Alt Schnellster an Tag 1

Drei Tage Spanien haben sich zahlreiche IDM-Piloten aus den Klassen Supersport 300, Supersport und Superbike vorgenommen. Sonne war an Tag 1 noch Mangelware. Viel besser wird es nicht mehr.

«Zurück im IDM-Spiel», kommentierte Markus Reiterberger vom Team BCC-alpha-van Zon-BMW nach dem ersten Testtag in Valencia. Wer sich allerdings Hoffnungen auf den spanischen Frühling machte, wurde herb enttäuscht. Großteils nass war es am ersten von drei Testtagen. Erst am Nachmittag zeigte sich erstmals die Sonne bei dem von Trainingsveranstalter Bike Promotion organisierten IDM-Treffen.

Aus der IDM Superbike-Abteilung dürfte Florian Alt vom Team Wilbers BMW mit am meisten Testkilometer hinter sich haben, da er auch die ab diesem Jahr in der IDM zugelassenen Federelemente seines Teamchefs Benny Wilbers testen musste. Nach drei schnellen Tagen in Aragon gab Alt auch in Valencia mit 21 Runden und einer Zeit von 1.36,819 das Tempo vor.

Erstmals rückte Reiterberger mit der IDM-Truppe aus. Bisher hatte er mit seinem EWC-Team geprobt. Mit einer Zeit von 1.37,373 lag er auf Platz 2 der Liste. Gefolgt vom schnellsten Yamaha-Mann Philipp Steinmayr vom Team Eder Racing, der eine Zeit von 1.37,654 herausfuhr. Ebenfalls mit 1.37er-Zeiten waren Luca Grünwald mit der HRP-Honda und der Österreicher Jan Mohr mit der BMW unterwegs.

Mit 1.38er-Zeiten warteten Rob Hartog (Yamaha), Kamil Krzemien (BMW), Marco Fetz (BMW), Bastien Mackels (Kawasaki) und Pepijn Bijsterbosch auf. Noch dabei: Die Neueinsteiger Come Geenen, Sandro Wagner und Gabriel Noderer, sowie Daniel Kirchhoff, Jack Dixon uund Björn Stuppi.

In der Klasse Supersport gesellte sich der Deutsche SSP-Meister aus dem Vorjahr Patrick Hobelsberger, inzwischen erfolgreich in die Weltmeisterschaft aufgestiegen, zu seinen IDM-Kollegen dazu. Er führte die kleine Gruppe mit einer Zeit von 1.38,004 und 1,724 Sekunden Vorsprung vor den Verfolgern Thomas Gradinger, Yves Stadelmann, Max Enderlein, Joan Diaz Corbella und Christoph Beinlich an.

Ein Blick auf die Wettervorhersage verspricht nicht viel Gutes. Während das Wetter in der Region Valencia morgen noch teils bewölkt, teils freundlich ist, gibt es laut wetteronline.de am Sonntag dichte Wolken. Dabei muss morgen mit vereinzelten Regenschauern gerechnet werden. Auch am Sonntag fällt Regen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 14 Grad.