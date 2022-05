Dominic Schmitter zurück auf der Yamaha 04.05.2022 - 20:46 Von Esther Babel

© Schmitter Dominic Schmitter

Am kommenden Wochenende startet die IDM Superbike auf dem Lausitzring in die neue Saison. Auch der Schweizer wird wieder seine Runden mit der Yamaha R1 drehen. Allerdings in Oschersleben. Als Fahrlehrer.