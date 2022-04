IDM Lausitz: Test mit fast voller SBK-Besetzung

Noch können Teams und Fahrer eine Woche lang an ihren Motorrädern arbeiten, bevor es die ersten Punkte zu holen gibt. Samstag und Sonntag treffen sich zahlreiche IDM-Piloten zu gemeinsamen Testfahrten.

Piloten aus der IDM Superbike, IDM Supersport, IDM Supersport 300 und dem im Rahmenprogramm der IDM startenden Pro Superstock Cup treffen sich am kommenden Wochenende zu einem von Trainingsveranstalter Bike Promotion ausgerichteten Test, bei dem spezielle IDM-Gruppen angeboten werden. «Ich bin gespannt», meint im Vorfeld BMW-Pilot Julian Puffe, «denn beim ersten Aufeinandertreffen weiß man anschließend, wo man steht.» Die meisten Fahrer haben schon zahlreiche Testfahrten oder gar schon Rennen hinter sich gebracht und wollen sich und ihrem Motorrad eine Woche vor dem Saisonstart nun noch den letzten Schliff geben.

BMW

Der Hersteller aus Bayern wird wie schon in den vergangenen Jahren die stärkste Fraktion im IDM-Fahrerlager stellen. Bis Mitte der Woche hatten sich bereits zahlreiche BMW-Vertreter zum Test angemeldet. Bei der IDM Superbike eingeschrieben, aber bis Mitte der Woche nicht beim Test angemeldet sind: Ricardo Brink, Jeroen Hilster, Marc Neumann und Come Geenen.



Die Teilnehmer



Jan Mohr (M)

Kamil Krzemien (M)

Markus Reiterberger (M)

Pepijn Bijsterbosch (M)

Leon Langstädtler (S)

Gabriel Noderer (S)

Björn Stuppi (S)

Julian Puffe (S)

Toni Finsterbusch (M)

Jan Schmidt (S)

Rico Löwe (S)

Florian Alt (S)

Dominik Blersch (S)

Ben Stuyck (S)

Sandro Wagner (S)

Honda

Die Honda-Piloten treten in ganzer Mannschaftsstärke an. Nachdem Alex Polita in den letzten Jahren die Honda-Fahnen alleine hochgehalten hat, tritt statt des Italieners jetzt Luca Grünwald mit der Fireblade an. Neu dabei ist Supersport-Aufsteiger Paul Fröde.

Kawasaki

Die Grünen werden in dieser Saison von Bastien Mackels und dem Team Kawasaki Weber Motos in der IDM Superbike vertreten. Zum Test haben sie sich nicht angemeldet. Mit am Teststart ist Matthias Wunderlich.

Yamaha

Geschrumpft ist die Anzahl der Yamaha-Piloten in der IDM. Das Team um Michael Galinski, all die Jahre eine feste Yamaha-Bank in der IDM, hat sich komplett der Weltmeisterschaft verschrieben. In der Liste der Test-Teilnehmer, aber in die IDM Superbike 2022 eingeschrieben, fehlen Rob Hartog aus den Niederlanden und der Rückkehrer Daniel Rubin.



Teilnehmer



Philipp Steinmayr

Michael Ghilardi

Daniel Kartheininger (M)

Moritz Jenkner

Michael Götz

Max Schmidt

Vladimir Leonov (M)

Zeitplan für Samstag 30.04.2022

08.30 bis 09.00 Uhr

10.00 bis 10.30 Uhr

11.30 bis 12.00 Uhr

15.00 bis 15.30 Uhr

16.30 bis 17.00 Uhr

Zeitplan für Sonntag 01.05.2022

09.30 bis 10.00 Uhr

11.00 bis 11.30 Uhr

12.30 bis 13.00 Uhr

15.00 bis 15.30 Uhr

16.30 bis 17.00 Uhr



Interessierte können an beiden Tagen per Live-Timing dabei sein.