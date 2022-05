Team Kiefer: IDM-Premiere auf dem Lausitzring

Das Team um Jochen Kiefer ist nach Jahren in der WM das zweite Jahr in der IDM dabei. Der Aufritt in der Lausitz ist dagegen eine Premiere. Im Vorjahr war das Rennen wegen der Pandemie abgesagt worden.

Nach zwei Testtagen am vergangenen Wochenende auf dem Lausitzring ist das Kiefer Racing Team zum Auftakt der IDM 2022 ab heute wieder vor Ort. Das ehemalige GP-Team schickt in diesem Jahr werden die Piloten Björn Stuppi und Gabriel Noderer mit der BMW S 1000 RR in die IDM Superbike, Yves Stadelmann auf Yamaha in die IDM Supersport und Michel-Caspar Wieth wird das Yamaha bLUcRU IDM by Kiefer Racing vertreten. Die Kiefer Racing Crew konnte die Testtage bei nahezu perfekten Wetterbedingungen gut nutzen, um sich auf das besondere Layout der Strecke vorzubereiten. Besonderes Augenmerk richteten unsere Fahrer auf die starken Bremsvorgänge, welche auf dem Ring nötig sind.

«Nachdem wir uns bei dem Test in Spanien wegen der Wetterbedingungen auf die Einstellung eines Regensetups konzentriert haben», erklärt Teamchef Jochen Kiefer, «konnten wir auf dem Lausitzring bei nahezu perfekten Bedingungen Daten auf trockener Strecke sammeln. Björn konnte sich gut auf die Strecke einlassen und sich stetig verbessern, wobei dieser Kurs sicher nicht zu seinen Lieblingsstrecken zählt. Gabriel hat sich nach den ersten Runden gut auf den anspruchsvollen Ring einstellen können. Er konnte seine Bremspunkte sehr gut ausloten. Auch mit Yves ist die Zusammenarbeit super. Nach Auswertung seiner Daten konnte er Veränderungen gut umsetzen und auch im Umgang mit der Bremse ist er sehr gut. Bei Michel hatten wir viele Fahrwerksveränderungen vorgenommen. Damit konnten wir das Bike sehr gut auf ihn einstellen. Wir sind nun perfekt vorbereitet, um mit unseren Fahrern am Lausitzring an den Start zu gehen.»

«Bei unserem Test am letzten Wochenende auf dem Lausitzring hat das Wetter super gepasst», bestätigt auch Stuppi. «Nur leider konnten wir auf Grund eines Fehlerteufels nicht alles ausprobieren was wir uns vorgenommen hatten. Ich denke dadurch hinken wir noch etwas hinterher. Wie auch die anderen Teams haben auch wir mit den momentanen Lieferproblemen mancher Teile zu kämpfen, jedoch das Beste daraus gemacht. Ich kann es nun nicht mehr erwarten, dass die Saison beginnt und freue mich sehr, dass endlich wieder viele Fans dabei sein können.»

«Der Test auf dem Lausitzring ist für mich und das Team gut gelaufen», erklärt Noderer, für den es nach Jahren in der Supersport-Kategorie der erste IDM-Einsatz mit dem Superbike sein wird. «Auf der, auch fürs Team neuen Rennstrecke, konnten wir viele Erfahrungen über das Bike für mich sammeln. Sicherlich werden wir uns am Rennwochenende noch durch die ein oder andere Veränderung an den Stellschrauben noch weiter optimieren können. verändern können. Ich bin sehr zuversichtlich für den ersten Lauf der Saison und werde voll angreifen.»