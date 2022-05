IDM Lausitz 2022: Der Plan für Freitag

Um punkt 9 Uhr startet am 6. Mai 2022 die IDM in ihre neue Saison. Mit dabei wieder die Solo-Klassen Superbike, Supersport und Supersport 300, sowie der Pro Superstock- und der Twin Cup. Zuschauer wieder dabei.

Ihren letzten Auftritt mussten die Piloten der IDM auf dem Lausitzring wegen der Pandemie-Vorgaben vor leeren Tribünen absolvieren. Dieses Jahr hoffen die IDM-Verantwortlichen auf regen Zuspruch der Fans. Das Programm ist üppig und die Preise stabil.

Rückblick Superbike

Will man wissen, was am Lausitzring in der Vergangenheit so los war, muss man bis ins Jahr 2020 zurückblicken. Denn im Vorjahr fiel der IDM-Auftakt der Corona-Pandemie zum Opfer und musste abgesagt werden. Ein Jahr zuvor feierte in der IDM Superbike Jonas Folger seinen auf der von Michael Galinski vorbereiteten bonovo-Yamaha. Der Bayer gewann im Jahr 2020 alle Rennen, so auch das Doppel im September auf dem Lausitzring. Er hatte sich mit einer Zeit von 1.38,083 die Pole-Position geholt. Hinter ihm positionierte sich Ilya Mikhalchik. Platz 3 ging an mit einer 1.39,016 an Florian Alt. In genau dieser Reihenfolge endeten auch beide Rennen am Sonntag. Die schnellste Runde fuhr Folger mit einer 1.37,754 in Rennen 1.

Hausherren

Seit über 90 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem 1925 in Berlin gegründeten Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweit führenden Expertenorganisationen geworden. Der DEKRA Lausitzring ist Teil der DEKRA Automobil GmbH und seit dem 1. November 2017 neuer Besitzer des Lausitzrings. Die DEKRA SE ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert das operative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2018 hatte DEKRA einen Umsatz von mehr als 3 Milliarden Euro erzielt. Über 46.000 Mitarbeiter sind in rund 60 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz. Mit Expertendienstleistungen arbeiten sie für die Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Das Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten über Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatung sowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen bis zu Schulungsangeboten und Zeitarbeit.

Eintrittspreise

Freitag: Freier Eintritt

Samstag: 19,00 EUR

Sonntag: 25,00 EUR

Wochenendticket: 35,00 EUR

Für Kinder und Jugendliche, bis einschließlich 17 Jahre, ist der Besuch der Rennveranstaltung kostenfrei. Für Kurzentschlossene findet auch ein Ticketverkauf an den Kassen vor Ort statt.

Termine 2022

06.05. - 08.05. Lausitzring

20.05. - 22.05. Oschersleben

24.06. - 26.06. Most

22.07. - 24.07. Schleizer Dreieck

12.08. - 14.08. Assen

02.09. - 04.09. Red Bull Ring

23.09. - 25.09. Hockenheim

Das Wetter

In den nächsten Tagen gibt es in Klettwitz einen Mix aus Sonne und Wolken. Dabei muss am Sonntag mit Regenschauern gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad am Freitag und 22 Grad am Samstag.

Die Anfahrt

Der DEKRA Lausitzring liegt zwischen Berlin, Dresden und Leipzig im Zentrum der größten Metropolregion im Osten von Deutschland. Optimal zu erreichen ist die Anlage dank der direkten Lage an die A13 mit eigener Autobahnabfahrt 15 Klettwitz und zwei zusätzlichen Auffahrten in unmittelbarer Nähe. Eine Ausschilderung von der Autobahn führt dann zur 3 Kilometer entfernten Rennstrecke.



Besucheradresse: Lausitzallee 1, D-01998 Klettwitz

Zeitplan Freitag 06.Mai 2022

09.00 bis 09.20 Uhr FP1 Twin Cup

09.25 bis 09.45 Uhr FP1 Pro Superstock Cup

09.55 bis 10.15 Uhr FP1 IDM SSP 300

10.20 bis 10.45 Uhr FP1 IDM SSP

10.55 bis 11.25 Uhr FP1 IDM Superbike



11.35 bis 11.55 Uhr FP2 Twin Cup

Pause

13.00 bis 13.20 Uhr FP2 Pro Superstock Cup

13.25 bis 13.45 Uhr FP2 IDM SSP 300

13.55 bis 14.20 Uhr FP2 IDM SSP

14.30 bis 15.00 Uhr FP2 IDM Superbike



15.10 bis 15.30 Uhr Q1 Twin Cup

15.35 bis 15.55 Uhr Q1 Pro Superstock Cup

16.05 bis 16.25 Uhr FP3 IDM SSP 300

16.30 bis 16.55 Uhr FP3 IDM SSP

17.05 bis 17.35 Uhr FP3 IDM Superbike

17.40 bis 18.00 Uhr FP IDM Sidecar