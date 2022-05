IDM Oschersleben 2022: Der Plan am Samstag

Runde 2 in der IDM 2022. Nach Lausitzring kommt Oschersleben. Alle Solo-Klassen sind an der Magdeburger Börde am Start. Die ersten Rennen gibt es wieder per Live-Stream. Eintrittspreise stabil.

Die freien Trainings sind am Freitag bereits über die Bühne gegangen. Alle IDM-Solo-Klassen und die Rahmen-Rennen wie Pro Superstock-Cup, Twin-Cup, Northern Talent Cup und R3 bLU cRU-Cup haben ihre Runden gedreht. Nicht dabei die Teams der IDM Sidecar. Die Seitenwagen werden erst im Oktober beim Sidecar-Festival in Oschersleben antreten.

Flach aber trickreich

Die Motorsport Arena Oschersleben ist Deutschlands no¨rdlichste Rennstrecke. Der schnellste Teil befindet sich am Ende der Start- und Zielgeraden. Die Strecke tra¨gt nicht nur zufa¨llig den Zusatz Arena im Namenszug, sie hat auch tatsa¨chlich Arena-Charakter. Die Zuschauerbereiche sind sechs bis acht Meter oberhalb der Strecke angesiedelt. Die Anlage ist zentral gelegen, kompakt, flach, u¨bersichtlich, aber auch trickreich in der Streckenfu¨hrung.

Estoril statt Oschersleben

Nicht am Start in der IDM Supersport 300 ist diesmal Lennox Lehmann, der ju¨ngste Meister aller Zeiten in der kleinsten IDM-Klasse. Mit 16 Jahren ist der Senkrechtstarter 2022 in die Supersport-Weltmeisterschaft aufgestiegen. Gleich beim ersten Rennen fuhr er aufs Podium. Wenn es keine Terminu¨berschneidungen gibt, startet der Dresdner auch weiterhin in der IDM. Er will mit dem Team Freudenberg wieder den Doppelerfolg. Die Meistertitel und den Sieg für KTM in der Hersteller-Wertung.

Die Eintrittspreise

An den Preisen hat sich im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert. Freitag: Freier Eintritt. Samstag: 19 Euro, Sonntag: 25 Euro, Wochenendticket: 35 Euro. Im Preis inklusive ist der Zugang zum Fahrerlager und am Sonntag der Pitwalk. Fu¨r Kinder und Jugendliche, bis einschließlich 17 Jahre, ist der Besuch der Rennveranstaltung kostenfrei. Fu¨r Kurzentschlossene findet auch ein Ticketverkauf an den Kassen vor Ort statt.

Das Wetter

In Oschersleben zeigt sich bis zum Nachmittag die Sonne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel bei Temperaturen von 12 bis 20°C. Abends überwiegt in Oschersleben dichte Bewölkung aber es bleibt trocken bei Werten von 15 bis zu 17°C. In der Nacht gibt es nur selten Lücken in der Wolkendecke und die Werte gehen auf 10°C zurück. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 16 und 60 km/h erreichen. Heute gibt es bis zu 3 Sonnenstunden. (Quelle: wetter.com)

Der Live-Stream

Ab Samstag-Nachmittag kann wieder gestreamt werden. Die Mannschaft von Radio Viktoria hat die Reise nach Oschersleben mit einem Haufen Equipment angetreten und ist über die IDM-Youtube- oder Facebook-Seite wieder mit Livebildern am Start. «In Oschersleben werden die Rennen wieder von Lukas Gajewski und Tommi Deitenbach kommentiert», erklärt Aufnahmeleiter Stephan Kraus. «Danijel Peric wird aus der Startaufstellung moderieren. Heute werden wir zuerst einmal auf die Ereignisse der Superbike-Rennen beim Saisonstart in der Lausitz zurückblicken und hören was genau das Problem an Florian Alts BMW war und warum Markus Reiterberger erst durch eine Strafe seinen Sieg aberkannt bekam und am Abend nach dem Einspruch seines Team die volle Punktzahl mit nach Hause nehmen konnte.» Als besonderes Schmankerl gibt wieder Bilder von der Radio-Viktoria-Livedrohne zu sehen. Los geht’s ab 14.55 Uhr.

Zeitplan für Samstag 21.05.2022

08.30 bis 08.55 Uhr Q1 IDM SSP 300

09.00 bis 09.25 Uhr Q1 IDM SSP

09.35 bis 10.05 Uhr Q1 IDM Superbike



10.15 bis 10.35 Uhr Q2 R3 bLU cRU Cup

10.40 bis 11.00 Uhr Q2 Pro Superstock Cup

11.10 bis 11.40 Uhr Q2 NTC

11.45 bis 12.05 Uhr Q2 Twin Cup

12.30 bis 12.55 Uhr Q2 IDM SSP 300

13.00 bis 13.25 Uhr Q2 IDM SSP

13.35 bis 14.05 Uhr Q2 IDM Superbike



14.30 Uhr Rennen 1 R3 bLU cRU Cup (13 Runden)

15.15 Uhr Rennen 1 NTC (17 Runden)

16.05 Uhr Rennen 1 Pro Superstock Cup (12 Runden)

16.50 Uhr Rennen 1 IDM SSP 300 (13 Runden)

17.35 Uhr Rennen 1 Twin Cup