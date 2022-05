Team Hertrampf: Engagement bei Ukraine-Hilfe

Wer schon immer mal mit dem Flugzeug zur IDM anreisen wollte und gleichzeitig noch etwas Gutes tun will, kann dies bei einer Spendenaktion von ‚ran‘ schaffen, bei der auch das IDM-Team im Angebot ist.

Teamchef Denis Hertrampf hat sich entschlossen, aktiv zu werden und engagiert sich bei der Spendenaktion "ran hilft der Ukraine". Zu gewinnen gibt es ein VIP Motorrad-Erlebnis mit Hertrampf Racing bei der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft. Dort tritt das Team aus Nordhorn mit Daniel Kartheininger und Max Schmidt in der Superbike-Klasse an. Noch in der Warteschleife, bis zur Lösung des Lizenz-Problems, Vladimir Leonov aus Moskau.

Der Hauptgewinn

Wer sich entschließt, ein paar Euro zu investieren, landet im Los-Topf für den Hauptgewinn: «Zwei Tickets für ein IDM Rennen nach Wahl. Verfolge das Rennen direkt aus der Box des Hertrampf Racing Teams. Schaue Denis Hertrampf während des Rennens über die Schulter, Hotel & Flüge für zwei Personen inklusive.»

Jede Spende in Form von Losen untersützt die Aktion „ran hilft der Ukraine“ und damit den Arbeiter-Samariter-Bund, der im täglichen Einsatz für Opfer des Ukraine-Krieges ist und diese mit überlebensnotwendigen Hilfsgütern versorgt – in der Ukraine, auf der Flucht und in Deutschland. «Wir sagen Danke für Eure Unterstützung und hoffentlich bis bald bei einem der anstehenden IDM Rennen», so die Macher.

«Mit Deiner Spende», erklären sie weiter, «erhältst du Lose für den Hauptgewinn. Je höher deine Spende, desto höher ist auch deine Gewinnchance. Zusätzlich erhältst du als Dankeschön, je nach Spendensumme, garantiert exklusive Zusatzpreise. Wähle deinen Spendenbetrag aus. Bei 200 Euro: Erhalte garantiert zwei DTM-Tickets für ein Rennen deiner Wahl + 2.000 Lose für Deine Chance ein VIP Motorrad-Erlebnis bei der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft zu gewinnen.»

Die Verantwortlichen

Der Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB) ist eine bundesweit tätige, parteipolitisch und konfessionell unabhängige gemeinnützige Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation, die von über 1,4 Millionen Mitgliedern unterstützt und getragen wird.

Als Hilfsorganisation übernimmt der ASB bundesweit vielfältige Aufgaben wie beispielweise die Erste-Hilfe-Ausbildung, den Rettungsdienst und den Sanitätsdienst für Veranstaltungen unterschiedlicher Art, den Zivil- und Katastropheneinsatz wie bei der Flutkatastrophe in 2021 sowie aktuell die Hilfe für in Deutschland ankommende Geflüchtete aus der Ukraine.

Auch als Wohlfahrtsverband ist der ASB in vielen Aufgabengebieten im Einsatz wie in der Altenhilfe und Pflege, in der palliativen Versorgung, der Kinder- und Jugendhilfe und der Behindertenhilfe. Es gibt viele Möglichkeiten sich, freiwillig im Verband zu engagieren. Die Palette reicht von der humanitären Hilfe im Ausland über eine Tätigkeit als Wasserretter und Rettungshundeführer bis hin zum Einsatz im Besuchsdienst im Altenheim.

Oder eben Lose kaufen. Alle weiteren Infos gibt es bei „ran hilft der Ukraine“.