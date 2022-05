Ex-IDM-Piloten und die Oschersleben-Wetten

Markus Reiterberger kommt in der IDM Superbike-Klasse mit 17 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Jan Mohr nach Oschersleben. Florian Alt muss nach Lausitzpleite 50 Punkten hinterherjagen.

In der Superbike-Klasse wird nach dem Weggang von Ilya Mikhalchik ein neuer Meister gesucht. In der internen Ex-Fahrer-Liste stehen Markus Reiterberger und Florian Alt auf dem Favoriten-Zettel ganz oben. Nach dem Totalausfall Alts am Lausitzring und dem Doppelsieg von Reiterberger trennen die beiden Titelkandidaten 50 Punkte. In Oschersleben startet Alt seine Aufholjagd.

Andere Fahrer werden in diesem Jahr nicht mehr in der Startaufstellung stehen oder sind schon länger nicht mehr dabei, fahren woanders oder haben sich anderen Aufgaben jenseits der Rennstrecke gesucht. Für eine nicht repräsentative SPEEDWEEK.com-Umfrage waren sie aber dennoch sofort bereit.

Die kleine Ex-IDM-Umfrage für das kommende Wochenende. Dieses Mal Oschersleben.

Die Fragen:

Deine persönliche Erinnerung an die Motorsport Arena ? Gesetzt den Fall, du hättest 50 Euro zum Verwetten übrig. Auf wen und warum würdest du dein Geld setzen?

Marc Moser

«Der Sieg beim Wetterchaos im letzten Jahr. Sehr schwierig diesmal mit der Wette. Ich setzte einmal auf Alt und einmal auf Reiterberger. Ich selbst bin in Spa testen. Mega geile Strecke!»

Dominic Schmitter

«Ich wu¨rde auf Reiti tippen. Denn Alt muss jetzt gewinnen und hat dementsprechend auch den zusa¨tzlichen Druck. Das ko¨nnte ihn auch in Fehler treiben. Und Reiti ist ja immer eine sichere Bank.»

Max Neukirchner

«Ich erinnere mich gern an das Jahr 2004 zurück, weil ich da mein erstes Supersport-WM-Rennen in Deutschland gefahren bin, im Team von Klaffi Honda. Bin da Fünfter geworden und habe mich riesig gefreut. Ich würde 50 Euro auf Reiti und Flo setzen. Glaube das jeder eines der beiden gewinnen wird.»

Nico Thöni

«Oschersleben war letztes Jahr mein allererstes IDM Superbike Rennen, welches ich auf P9 bei schwierigen Bedingungen beendete. Beim zweiten Rennen riss mir beim Start leider die Kette. Also habe ich gemischte Gefühle, wenn ich daran zurückdenke. Ich selbst war die letzten zwei Tage in Spa bei den EWC Tests, Reiti ist derzeit so stark, dass ich meine 50 Euro wieder auf ihn setzen würde.»

Marco Fetz

«An Oschersleben hatte ich schon immer gute Erinnerungen. Mein erstes Yamaha-Cup-Podium im ersten Rennen 2017 sowie die erste Führungsrunde in der IDM Superbike 1000 im Jahr 2021. Leider verlor ich aber in der Motorsportarena auch schon zwei Freunde bzw. Konkurrenten, an die ich hiermit denken möchte. Jonas Hähle und Dennis Lippert.

Meine 50 Euro würde ich wieder auf Florian Alt setzen. Er war letztes Jahr schon sehr stark in Oschersleben und ich denke, dass es dieses Wochenende klappt.»

Marcel Brenner

«Meine Erinnerung an letztes Jahr in Oschersleben war mein mega Highsider im zweiten Rennen. Oschersleben ist eine sehr interessante Strecke, die aber auch anspruchsvoll ist. Gerade für New-Comer ist sie deshalb nicht einfach. Wetten würde ich in der IDM Supersport. Gradinger oder Enderlein? Nicht einfach, beide fahren auf WM-Niveau. Ich denke aber, dieses Wochenende wird Gradinger der stärkere sein.»

Nicht auf dem Zettel

Es fehlen einige Fahrer beim Blick auf die aktuelle Teilnehmerliste der IDM Superbike. Den IDM-Dienst quittiert haben Ilya Mikhalchik, Valentine Debise und Alex Polita. Auch von den Gastfahrern des Vorjahres ist keiner in der Permanent-Liste 2022 dabei: Jan Bühn, Luca Vitali, Janusch Prokop, Marc Reiner Schmidt, Julian Trummer. Jan Schmidt, Gerold Gesselbauer, Kevin Sieder, Harald Huber und Thomas Hainthaler.

Neu auf dem Zettel

Gabriel Noderer ist neu in der IDM Superbike dabei und steigt wie Paul Fröde und Come Geenen aus der Supersport-Klasse auf. Auch neu dabei mit einer permanenten Einschreibung sind Sandro Wagner und Daniel Rubin. Prominentester Rückkehrer in der IDM 2022 ist Markus Reiterberger.

Der aktuelle Superbike-Zettel

#4 Ricardo Brink (NLD), RR Socia Racing Team NL, BMW M 1000 RR

#5 Jan Mohr (AUS), BCC-alpha-Van Zon-Racing Team, BMW M 1000 RR

#7 Kamil Krzemien (POL), BCC-alpha-Van Zon-Racing Team, BMW M 1000 RR

#11 Leon Langstädtler (DEU), F73 Academy / Werk 2 Racing Team by MCA, BMW S 1000 RR

#17 Gabriel Noderer (DEU), Kiefer Racing, BMW S 1000 RR

#19 Julian Puffe (DEU), GERT56, BMW M 1000 RR

#25 Max Schmidt (DEU), Hertrampf MO Yamaha Racing,Yamaha YZF-R1M

#27 Come Geenen (BEL), Vigenon Racing Team, BMW S 1000 RR

#28 Markus Reiterberger (DEU), BCC-alpha-Van Zon-Racing Team, BMW M 1000 RR

#36 Marc Neumann (DEU), Neumann Racing, BMW M 1000 RR

#37 Paul Fröde (DEU), Holzhauer Racing Promotion, Honda CBR 1000 RR-R

#39 Sandro Wagner (DEU), MotoLife, BMW M 1000 RR

#41 Philipp Steinmayr (AUS), Eder Racing, Yamaha YZF-R1M

#43 Luca Grünwald (DEU), Holzhauer Racing Promotion, Honda CBR 1000 RR-R

#45 Jeroen Hilster (NLD), RR Socia Racing Team NL, BMW, M 1000 RR

#47 Rob Hartog (NLD), Team SWPN, Yamaha YZF-R1M

#55 Pepijn Bijsterbosch (NLD), BCC-alpha-Van Zon-Racing Team, BMW M 1000 RR

#56 Toni Finsterbusch (DEU), GERT56, BMW M 1000 RR

#65 Vladimir Leonov (RUS), Hertrampf MO Yamaha Racing, Yamaha YZF-R1M

#66 Florian Alt (DEU), Wilbers-BMW-Racing, BMW M 1000 RR

#74 Daniel Rubin (DEU), Rubin Racing Team, Yamaha YZF-R1M

#85 Björn Stuppi (DEU), Kiefer Racing, BMW S 1000 RR

#91 Bastien Mackels (BEL), Kawasaki Weber Motos Racing, Kawasaki ZX-10RR

#92 Daniel Kartheininger (DEU), Hertrampf MO Yamaha Racing, Yamaha YZF-R1M