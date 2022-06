IDM Most 2022: Der Plan am Samstag

IDM in Most

Am Samstag geht es weiter im Takt der IDM mit ihren Solo-Klassen Supersport 300, Supersport und Superbike plus die IDM Seitenwagen. Ab 15 Uhr gibt es die Rennen im Live-Stream. WM-Piloten vor Mielke-Mikro.

Am Freitag fielen noch die einen oder anderen Regentropfen. Am Samstag soll es zu den Qualis und den ersten Rennen aber trocken bleiben.

Der Rückblick

Auch in der Saison 2021 hatte die IDM in Most Station gemacht. Die Pole-Position der IDM Superbike ging an Yamaha-Pilot Marc Moser, der mit einer Zeit von 1:34,284 vorlegte. Neben ihm tauchte, da noch mit einer Kiefer-BMW, Luca Grünwald mit einer Zeit von 1:34,584 auf, Dritter in der ersten Startreihe war Bastien Mackels mit einer Zeit von 1:34,627. Im ersten Rennen gewann Dominic Schmitter vor Valentin Debise und Mackels. Lauf 2 wurde eine Beute von Debise, gefolgt von Schmitter und Grünwald. Eine Wiederholung ist nicht möglich. Keiner der letztjährigen Podestkandidaten steht in diesem Jahr in der Startaufstellung.

Der Rekord

Da lange Jahre keine internationalen Rennen in Most stattgefunden hatten, waren im Vorjahr auch direkt ein paar Rekorde fällig. Im vergangenen Jahr verschob Jonathan Rea den Streckenrekord im Sonntags-Quali auf 1:31,996 Minuten. In diesem Jahr können auf der Strecke mit neuem Belag noch bessere Zeiten erwartet werden. Schneller ging es nur mit dem Auto. 1:22,981 min. von Bernd Herndlhofer (A) mit dem Arrows A22. Gezählt werden die Zeiten ab 2005.

Der Stream

Die Truppe von Radio Viktoria ist ebenfalls wieder ab Samstagnachmittag am Start und überträgt die ersten Rennen. «Wir werden die Rennen der IDM und jeweils die ersten Rennen des Pro Superstock Cups und des Twin Cups im Livestream haben», berichtet Radio Viktoria-Chef Stephan Kraus. «Mit insgesamt 12 Kameras und Livedrohne. Thema des Wochenendes wird mit den Starts von Leon Haslam, Leandro Mercado und Patrick Hobelsberger die Überschrift ‚WM-Fahrer zu Gast bei der IDM in Most‘ tragen. Moderiert werden die Livestreams am Wochenende von Eddie Mielke. Kommentiert von Lukas Gajewski und Tommi Deitenbach.» Einschalten empfohlen am Samstag ab 15.10 Uhr über Facebook oder Youtube.

Das Wetter

In Most ist es am Morgen vielfach wolkig, gebietsweise kann sich auch die Sonne durchsetzen bei Werten von 17°C. Im weiteren Tagesverlauf überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen bis zu 27°C. Am Abend stören in Most nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel bei Werten von 20 bis zu 24°C. Nachts bildet sich Nebel bei Tiefsttemperaturen von 15°C. Mit Böen zwischen 4 und 27 km/h ist zu rechnen.

Heute gibt es bis zu vier Sonnenstunden. Sonnenaufgang: 04.54 Uhr, Sonnenuntergang: 21.21 Uhr.

Zeitplan für Samstag 25.06.22

08.00 bis 08.25 Uhr Q1 IDM SSP 300

08.30 bis 08.55 Uhr Q1 IDM SSP

09.05 bis 09.35 Uhr Q1 IDM Superbike

09.40 bis 10.00 Uhr Q2 Twin Cup

10.10 bis 10.30 Uhr Q2 Pro Superstock Cup

10.35 bis 10.55 Uhr Q2 R3 Cup

11.05 bis 11.25 Uhr Q2 AJ Cup

11.30 bis 11.50 Uhr Q IDM Sidecar

12.05 bis 12.30 Uhr Q2 IDM SSP 300

12.35 bis 13.00 Uhr Q2 IDM SSP

13.10 bis 13.40 Uhr Q2 IDM Superbike



14.00 Uhr Rennen 1 R3 Cup (11 Rd.)

14.40 Uhr Rennen 1 AJ Cup (11 Rd.)

15.30 Uhr Rennen 1 IDM SSP 300 (11 Rd.)

16.10 Uhr Rennen 1 Twin Cup (11 Rd.)

16.50 Uhr Rennen 1 Pro Superstock Cup (11 Rd.)

17.30 Uhr Sprintrennen IDM Sidecar (8 Rd.)