IDM Most 2022: Der Plan am Sonntag

Bevor sich im Juli die WM-Piloten die Ehre auf der Strecke in Tschechien geben, sind erst einmal die Piloten der IDM dran. Das Wetter soll warm und trocken bleiben und sechs IDM-Rennen sind im Angebot.

Die IDM Sidecar und die IDM Supersport waren mit ihrem ersten Rennen bereits am Samstag dran und dürfen am Sonntag gleich nochmal ran. Doppelt zu sehen gibt es die IDM Superbike und die IDM Supersport.

Die Weltmeisterschaft

Die Show der Weltmeisterschaft der Superbikes kommt am letzten Juliwochenende (29.- 31.07.2022) nach Tschechien. Die Zuschauer haben freien Eintritt in das Paddock und können sich auch auf den beliebten Pit Walk freuen. Gerade Most ist wegen seiner Lage in Mitteleuropa ideal für die Superbike-Fans. Nach Umbauten und Asphalterneuerungen versprechen sich die Streckenbetreiber auch den einen oder anderen neuen Rekord. Und die tschechischen Fans werden bestimmt ihre Favoriten haben. Neben Petr Svoboda in der Klasse WorldSSP300, Ondrej Vostatek (WorldSSP) und weiteren tschechischen Rennfahrern, die eine Wildcard bekommen, wird dies in der Königsklasse WorldSBK vor allem Oliver König sein, der im vergangenen Jahr im Rennen seines Lebens in Most einen hervorragenden dritten Platz erreichte.

Im vergangenen Jahr verschob Jonathan Rea den Streckenrekord auf 1:31,996 Minuten. In diesem Jahr können auf der Strecke mit neuem Belag noch bessere Zeiten erwartet werden. Neben dem offenen Fahrerlager und dem Pitwalk am Samstag und Sonntag planen die Verantwortlichen auch Autogrammstunden mit den Rennfahrern, eine Promoter-Paddock-Show und viele andere Begleitveranstaltungen. Für ein bequemes Sehen des ganzen Rennens werden auf dem Zuschauerhang Großbildschirme vorbereitet. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Auf www.autodrom-most.cz läuft aktuell der Vorverkauf begünstigter Eintrittskarten.

Der Stream

Die Truppe von Radio Viktoria hat sich für den Rennsonntag so einiges vorgenommen. Nachdem sich Eddie Mielke, Lukas Gajewski und Tommi Deitenbach am Samstag schon mal ein bisschen warm moderiert haben, gibt es am Sonntag mit einem Dutzend Kameras und einer Drohne wieder das perfekte Programm. Gesendet wird ab 10.35 Uhr. Zu sehen sind dann beide Rennen der IDM Superbike, beide Rennen der Supersport, Rennen 2 der IDM Supersport 300 und zum Abschluss um 15.40 Uhr noch die IDM Sidecar. Mittags gibt es um 12.25 Uhr noch den TecTalk.

Das Wetter

In Most ist es morgens leicht bewölkt bei Temperaturen von 16°C. Gegen später sind Teile des Himmels mit Wolken bedeckt, die Sonne ist aber zwischendurch sichtbar und die Temperatur steigt auf 30°C. Am Abend bilden sich in Most leichte Wolken bei Temperaturen von 23 bis 29°C. Mit Böen zwischen 7 und 21 km/h ist zu rechnen. Es gibt bis zu sieben Sonnenstunden. Sonnenaufgang: 04:55 Uhr. Sonnenuntergang 21:21 Uhr. (Quelle: Wetter.com)

Der Zeitplan Sonntag 26.6.2022

08.00 bis 08.55 Uhr Warm-up



09.20 Uhr Rennen 1 Pro Superstock Cup

10.00 Uhr Rennen 2 Austrian Junior Cup

10.50 Uhr Rennen 1 IDM Supersport

11.45 Uhr Rennen 1 IDM Superbike

12.30 Uhr Rennen 2 R3 bLU cRU Cup

13.15 Uhr Rennen 2 IDM Supersport 300

14.05 Uhr Rennen 2 IDM Supersport

15.00 Uhr Rennen 2 IDM Superbike

15.40 Uhr Rennen IDM Sidecar

16.20 Uhr Rennen 2 Twin Cup