IDM Superbike-Pole für Reiterberger, knapp vor Alt

In Most behalten die Superbike-Piloten Markus Reiterberger und Florian Alt, beide BMW, das Zepter in der Hand. Leandro Mercado platziert sich mit der Honda auf Rang 3. Leonov mit schnellster Yamaha auf P5.

Bei endlich trockenen Bedingungen ging es beim zweiten und damit letzten Zeittraining der IDM Superbike vom ersten Moment an mehr als flott zu. Die IDM-Piloten Florian Alt und Markus Reiterberger waren gleich in ihrer ersten gezeiteten Runde mit 1.34er-Runden zugange. Vladimir Leonov und WM-Pilot Leandro Mercado zogen kurz danach mit ähnlichen Zeiten nach.

Alt fackelte dann auch nicht lange und zeigte mit einer 1:33,980 min., dass er Interesse an der Pole-Position hatte. Reiterberger blieb seinem BMW-Kollegen mit einer 1:33,988 min. allerdings mehr als dicht auf den Fersen. Leonov, Mercado und inzwischen auch Julian Puffe schraubten da noch an ihren 1:34er-Zeiten herum. Von Platz 6 mit Toni Finsterbusch bis zu Pepijn Bijsterbosch auf Platz 12 mussten die Piloten Runden mit 1:35 min. zeigen.

Während Alt an die Box rollte, schnappte sich Reiterberger die Bestzeit mit einer 1:33,907 min. und war damit 0,073 Sekunden schneller als Alt und 0,641 Sekunden schneller als Mercado. Weil der Bayer gerade so gut in Schwung war, legte er mit einer 1:33,643 min. noch ein Päckchen drauf und legte damit 0,337 Sekunden zwischen sich und die Verfolger. Auch Alt presste sich noch eine schnelle Runde raus und verkürzte seinen Rückstand um wenige Millimeter auf 0,329 Sekunden.

Toni Finsterbusch rauschte unterdessen an Mercado vorbei und landet zehn Minuten vor der schwarz-weiß karierten Flagge auf Platz 3, dicht gefolgt von Mercado und Jan Mohr. Bei noch sieben Minuten Rest-Training waren 27 der 31 Piloten auf der Strecke. Leonov und Leon Haslam zogen beim Tempo an und fuhren die dritt- bzw. vierschnellste Zeit. Reiterberger hatte da mit sich selber auch Spaß. Mit einer 1:33,275 rückte die nächste Hürde auf der Zeitenliste in greifbare Nähe. Doch ehe er sich an der 1:32 min. probierte, ging es für Reiterberger an die Box.

An der 1:32 min. biss sich auch Alt die Zähne aus, schaffte es mit 1:33,012 min. allerdings an Reiterberger vorbei auf die erste Position. Für Mercado blieb es bei Platz 3 und seiner 1:33,779 min. Reiterberger hatte genug gesehen und begab sich ein letztes Mal an diesem Nachmittag auf Zeitenjagd.

Und dann fiel sie. 1:32,957 min. und Pole-Position für Markus Reiterberger, 0,055 Sekunden schneller als Florian Alt. Rang 3 ging an Leandro Mercado.

IDM Superbike – Startaufstellung

1. Markus Reiterberger 1:32,957 min.

2. Florian Alt 1:33,012 min.

3. Leandro Mercado 1:33,779 min.

4. Jan Mohr 1:34,204 min.

5. Vladimir Leonov 1:34,308 min.

6. Leon Haslam 1:34,434 min.

7. Toni Finsterbusch 1:34,449

8. Rob Hartog 1:34,555 min.

9. Philipp Steinmayr 1:34,813 min.

10. Julian Puffe 1:34,838 min.

11. Daniel Kartheininger 1:34,989 min.

12. Jeroen Hilster 1:35,063 min.

13. Pepijn Bijsterbosch 1:35,159 min.

14. Ricardo Brink 1:35,183 min.

15. Gabriel Noderer 1:35,551 min.

16. Leon Langstädler 1:35,662 min.

17. Nico Thöni 1:35,986 min.

18. Kamil Krzemien 1:36,216 min.

19. Sandro Wagner 1:36,249 min.

20. Paul Fröde 1:36,327 min.