IDM Most: Reiterberger im Regen-Quali auf Platz 1

Nasser Asphalt in Most

Zum ersten Zeittraining der IDM Superbike mussten die Regen-Skills der Fahrer abgerufen werden. Markus Reiterberger vom Team BCC-alpha-Van Zon-BMW kam am besten klar. WM-Gast rutscht am Ende aus.

Auf der Strecke von Most herrschten am Samstagmorgen nicht die besten Bedingungen, als es um kurz nach 9 Uhr mit dem ersten Qualifikationstraining für die Piloten der IDM Superbike losging. Die Strecke war nass und von oben kam weiterer Regennachschub. Schon das zweite freie Training am Freitag war bei eher feuchten als fröhlichen Bedingungen über die Bühne gegangen. Während am Freitag noch der eine oder andere Pilot auf Regenkilometer verzichtet hatte, ließ sich am Samstag zum ersten Quali keiner mehr lumpen und auf der Stecke war gut was los.

Markus Reiterberger hatte im trockenen Freitagstraining mit einer 1.33er-Runde die schnellsten Zeit gefahren, nur WM-Gast Leandro Mercado auf der Holzhauer-Honda war ähnlich schnell. Zeiten, an die man am Samstagmorgen keinen Gedanken verschwenden brauchte. Es waren eher die Regekünstler gefragt.

Reiterberger war auch nach drei Runden der erste Pilot, der eine Zeit unter 1:50 min. fuhr. Hinter ihm waren mit einigem Abstand Toni Finsterbusch, Florian Alt, Leon Haslam und Vladimir Leonov unterwegs. Leonov wohl mit den wenigsten Freitagskilometer, denn der Russe war zu Beginn des ersten Trainings gestürzt.

Nach fünf Runden hatten die Spitzenpiloten erst einmal genug gesehen und steuerten die Box an. Schnellster Mann zu dem Zeitpunkt Reiterberger mit einer 1:49,536 min. Haslam nutzte dann die freie Bahn und robbte sich mit einer 1:49,886 min. auf den zweiten Platz nach vorn. Dritter damit Finsterbusch vor Alt und Rob Hartog, die jeweils 1:50er-Runden drehten. Bei Nico Thöni ging es auf Platz 6 mit 1:51er-Zeiten weiter.

Alt, Mercado, Thöni und Jan Mohr waren bei noch zehn zu fahrenden Minuten dann die einzigen aus den Top-15, die sich noch auf der Strecke rumtrieben, aber an der Reihenfolge erstmal nichts ändern konnten. In den letzten Minuten wurde es auf der Strecke wieder etwas lebhafter. Haslam fuhr flotte Zwischenzeiten, fuhr die Runde aber nicht zu Ende, sondern stattdessen in die Box, so dass Reiterbergers provisorische Pole-Zeit weiter Bestand hatte. Doch Haslams Boxenstopp dauerte nicht lange und der Brite begab sich zum Quali-Endspurt wieder auf die Strecke.

Reiterberger schaffte eine 1:50,031 min. und war damit nahe an seiner Top-Zeit dran und zwei Minuten vor der schwarz-weiß karierten Flagge waren bis auf Thöni und Thommi Hainthaler alle 27 Piloten auf der Strecke, doch die Bedingungen ließen keine schnelleren Rundenzeiten mehr zu. Lediglich Finsterbusch konnte noch einen raushauen und verbesserte sich mit einer 1:49,630 min. vor Haslam auf den zweiten Platz. Pech hatte Mercado, der als Vierter auf der Jagd nach einer schnellen Zeit in seiner letzten Runde noch ausrutschte, aber anschließend selbstständig die Box ansteuern konnte.

IDM Superbike – Erstes Zeittraining

1. Markus Reiterberger 1:49,536 min.

2. Toni Finsterbusch 1:49,630 min.

3. Leon Haslam 1:49,886 min.

4. Leandro Mercado 1:50,361 min.

5. Florian Alt 1.50,629 min.

6. Max Schmidt 1:50,665 min.

7. Ron Hartog 1:50,944 min.

8. Ricardo Brink 1:51,055 min.

9. Nico Thöni 1:51,083 min.

10. Jan Mohr 1:51,083 mon.

11. Marc Reiner Schmidt 1:51,318 min.

12. Gabriel Noderer 1:52,411 min.

13. Vladimir Leonov 1:51,465 min.

14. Jeroen Hilster 1:51,525 min.

15. Philipp Steinmayr 1:51,586 min.

16. Kamil Krzemien 1:51,803 min.

17. Julian Puffe 1:52,606 min.

18. Leon Langstädler 1:52,817 min.

19. Paul Fröde 1:52,822 min.

20. Pepijn Bijsterbosch 1:53,208 min.